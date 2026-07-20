Reprezentacja Włoch to największy upadły gigant w piłce nożnej. Czterokrotni mistrzowie świata, którzy dwie dekady temu w finale pokonali Francję po rzutach karnych, a jeszcze pięć lat temu zdobyli mistrzostwo Europy, nie zakwalifikowali się na trzeci mundial z rzędu. Ich ostatniego występu w fazie pucharowej nie mogą pamiętać nawet niektórzy pełnoletni fani futbolu.

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Nie dał rady Giampero Ventura w 2018 roku, nie dał rady Roberto Mancini w 2022 roku, nie dali rady Luciano Spaletti i Gennaro Gattuso w 2026 roku. Trzy razy z rzędu Włosi nie byli w stanie wygrać swojej grupy eliminacyjnej, a następnie przegrywali w barażach - kolejno ze Szwecją, Macedonią Północną oraz Bośnią i Hercegowiną.

Włosi chcą zatrudnić Pepa Guardiolę

Nic dziwnego, że we włoskiej piłce nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Odeszły wszystkie najważniejsze postacie - szef włoskiej federacji piłkarskiej (FIGC) Gabriele Gravina, selekcjoner Gennaro Gattuso, kierownik reprezentacji Gianluigi Buffon. Zadanie odbudowania kadry otrzymali Paolo Maldini oraz Leonardo - znakomicie znający się ze wspólnej gry w AC Milan.

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Szybko pojawiły się informacje sugerujące, że posadę zwolnioną przez Gattuso ma przejąć... Pep Guardiola. Hiszpański szkoleniowiec niedawno odszedł z Manchesteru City, kończąc pełną sukcesów dekadę spędzoną w Anglii. Teraz najnowsze informacje w sprawie podaje "La Gazzetta dello Sport". Zdaniem włoskiego dziennika, działacze dokonają wyboru między Guardiolą, Andreą Pirlo a Roberto Mancinim.

Paolo Maldini na weekendowej misji w Barcelonie

Maldini i Leonardo skłaniają się ku Hiszpanowi, przeznaczyli więc ostatnie dwa dni na rozmowy z Guardiolą. "Paolo i Leo spędzili weekend w Barcelonie z konkretnym zadaniem: ustalić, czy jest możliwość sprowadzenia Pepa Guardioli na stanowisko selekcjonera reprezentacji Włoch". Nie wydaje się jednak, że będzie to realne, gdyż były trener Manchesteru City mówił niedawno o "odkryciu, co oferuje życie bez piłki nożnej" - czytamy.

Niechęć Guardioli do powrotu na ławkę trenerską to jeden z dwóch powodów, które mogą zniweczyć plany Maldiniego i Leonardo. Drugi to finanse. Nowy prezes FIGC, Giovanni Malago, postawił sprawę jasno. - Kto mówi o sprowadzeniu wielkiej gwiazdy musi zadać sobie pytanie, czy ta gwiazda jest w ogóle zainteresowana. Jeżeli jest, to jakie ma oczekiwania i czy można je pogodzić z naszym budżetem - słowa Malago relacjonuje "La Gazzetta dello Sport".

Decyzja dotycząca następnego selekcjonera reprezentacji Włoch ma zostać podjęta w najbliższych dniach. Nie wiadomo jeszcze, jaki kierunek obierze federacja. Wiadomo natomiast, z kim Squadra Azzurra zmierzy się w najbliższej edycji Ligi Narodów. W grupie 1 dywizji A rywalami czterokrotnych mistrzów świata będą Francuzi, Belgowie oraz Turcy.