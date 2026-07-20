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To byłby hit nad hity! Włosi rozmawiają z Guardiolą

Paolo Maldini jest odpowiedzialny za wybór następnego selekcjonera reprezentacji Włoch. Kandydatów jest trzech, ale ten wymarzony to Pep Guardiola. Jak podaje "La Gazzetta dello Sport", dyrektor techniczny włoskiej kadry spędził weekend w Barcelonie, badając grunt przed złożeniem oferty byłemu trenerowi Manchesteru City. Misja ta będzie jednak niezwykle trudna.
Pep Guardiola
Pep Guardiola - screen

Reprezentacja Włoch to największy upadły gigant w piłce nożnej. Czterokrotni mistrzowie świata, którzy dwie dekady temu w finale pokonali Francję po rzutach karnych, a jeszcze pięć lat temu zdobyli mistrzostwo Europy, nie zakwalifikowali się na trzeci mundial z rzędu. Ich ostatniego występu w fazie pucharowej nie mogą pamiętać nawet niektórzy pełnoletni fani futbolu.

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Nie dał rady Giampero Ventura w 2018 roku, nie dał rady Roberto Mancini w 2022 roku, nie dali rady Luciano Spaletti i Gennaro Gattuso w 2026 roku. Trzy razy z rzędu Włosi nie byli w stanie wygrać swojej grupy eliminacyjnej, a następnie przegrywali w barażach - kolejno ze Szwecją, Macedonią Północną oraz Bośnią i Hercegowiną.

Włosi chcą zatrudnić Pepa Guardiolę

Nic dziwnego, że we włoskiej piłce nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Odeszły wszystkie najważniejsze postacie - szef włoskiej federacji piłkarskiej (FIGC) Gabriele Gravina, selekcjoner Gennaro Gattuso, kierownik reprezentacji Gianluigi Buffon. Zadanie odbudowania kadry otrzymali Paolo Maldini oraz Leonardo - znakomicie znający się ze wspólnej gry w AC Milan. 

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Szybko pojawiły się informacje sugerujące, że posadę zwolnioną przez Gattuso ma przejąć... Pep Guardiola. Hiszpański szkoleniowiec niedawno odszedł z Manchesteru City, kończąc pełną sukcesów dekadę spędzoną w Anglii. Teraz najnowsze informacje w sprawie podaje "La Gazzetta dello Sport". Zdaniem włoskiego dziennika, działacze dokonają wyboru między Guardiolą, Andreą Pirlo a Roberto Mancinim.

Paolo Maldini na weekendowej misji w Barcelonie

Maldini i Leonardo skłaniają się ku Hiszpanowi, przeznaczyli więc ostatnie dwa dni na rozmowy z Guardiolą. "Paolo i Leo spędzili weekend w Barcelonie z konkretnym zadaniem: ustalić, czy jest możliwość sprowadzenia Pepa Guardioli na stanowisko selekcjonera reprezentacji Włoch". Nie wydaje się jednak, że będzie to realne, gdyż były trener Manchesteru City mówił niedawno o "odkryciu, co oferuje życie bez piłki nożnej" - czytamy.

Niechęć Guardioli do powrotu na ławkę trenerską to jeden z dwóch powodów, które mogą zniweczyć plany Maldiniego i Leonardo. Drugi to finanse. Nowy prezes FIGC, Giovanni Malago, postawił sprawę jasno. - Kto mówi o sprowadzeniu wielkiej gwiazdy musi zadać sobie pytanie, czy ta gwiazda jest w ogóle zainteresowana. Jeżeli jest, to jakie ma oczekiwania i czy można je pogodzić z naszym budżetem - słowa Malago relacjonuje "La Gazzetta dello Sport". 

Decyzja dotycząca następnego selekcjonera reprezentacji Włoch ma zostać podjęta w najbliższych dniach. Nie wiadomo jeszcze, jaki kierunek obierze federacja. Wiadomo natomiast, z kim Squadra Azzurra zmierzy się w najbliższej edycji Ligi Narodów. W grupie 1 dywizji A rywalami czterokrotnych mistrzów świata będą Francuzi, Belgowie oraz Turcy. 

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