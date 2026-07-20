Na początku tego roku ogłoszono, że u Kevina Keegana, zdiagnozowano raka. Nowotwór znajdował się wtedy w czwartym stadium. W maju Keegan mówił w rozmowie z dziennikarzami, że dobrze radzi sobie z chorobą. Niestety teraz napłynęły tragiczne wieści - były trener reprezentacji Anglii zmarł w wieku 75 lat.

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Nie żyje legenda angielskiej piłki

- Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kevin Keegan zmarł w wieku 75 lat. Były piłkarz i menedżer reprezentacji Anglii zmagał się z rakiem, a w ostatnich chwilach były przy nim żona i córki. To niezwykle trudny czas, prosimy o przestrzeń i prywatność - napisała rodzina zmarłego w krótkim komunikacie.

Keegana uważano za jednego z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia. Rozegrał prawie 750 meczów w barwach jednej z najbardziej utytułowanych angielskich drużyn - Liverpoolu. Święcim z nim sporo sukcesów - m.in. trzy razy wygrał Premier League (1973, 1976 i 1977), raz Ligę Mistrzów (1977), raz Puchar Anglii (1974) oraz dwa razy Puchar UEFA (1973 i 1976). W barwach Liverpoolu zagrał 323 mecze i strzelił 100 goli.

Keegan dwa razy z rzędu zdobył Złotą Piłkę w latach 1978 i 1979 roku, grając wtedy dla niemieckiego HSV Hamburg.

Keegan w reprezentacji Anglii występował w latach 1972-1982 i wziął udział w jednych mistrzostwach świata i Europy, ale nie odniósł z nią sukcesów. W sumie jego bilans w kadrze Anglii to 63 spotkania, 21 goli.

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Po zakończeniu kariery piłkarskiej, Keegan Od 1999 do 2000 roku był selekcjonerem reprezentacji Anglii. Nie odniósł z nią jednak żadnych sukcesów. Prowadził też Fulham, Newcastle, Manchester City. Z dwoma tymi ostatnimi klubami awansował do Premier League.