Jest potwierdzenie najnowszych wieści. Klopp ogłasza

Tym tematem żyje mnóstwo kibiców piłki. Po opadnięciu reprezentacji Niemiec z tegorocznego mundialu już w 1/16 finału tamtejsza federacja (DFB) podziękowała za współpracę Julianowi Nagelsmannowi i otwarcie zadeklarowała, że zamierza zakontraktować Juergena Kloppa. Utytułowany szkoleniowiec po raz ostatni pracował jako trener w 2024 roku, kiedy prowadził Liverpool. Później objął stanowisko dyrektorskie w koncernie Red Bulla.

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Klopp potwierdza ważne informacje. "Doszedłem do porozumienia"

W niedzielę Florian Plettenberg, dziennikarz Sky Sports, poinformował, że Klopp ustalał z Red Bullem ostatnie warunki odejścia.

"W sobotę Klopp i szef Red Bulla Oliver Mintzlaff spotkali się w tajnym miejscu w Nowym Jorku, aby sfinalizować pozostałe szczegóły odejścia Kloppa" - napisał Plettenberg.

Później Klopp - tuż przed rozpoczęciem finału mundialu pomiędzy Hiszpanią a Argentyną - potwierdził, że jest o krok od tego, by poprowadzić reprezentację Niemiec. Plettenberg zacytował jego słowa z telewizji Magenta.

- Doszedłem do porozumienia z Red Bullem. Osiągnęliśmy bardzo satysfakcjonujące warunki, więc w zasadzie nic nie stoi już na przeszkodzie. Wszystko zmierza we właściwym kierunku. Po finale wrócimy i postaramy się jak najszybciej dopiąć wszystkie szczegóły - powiedział Klopp.

59-latek ma podpisać z niemiecką federacją czteroletni kontrakt. Konferencję prasową, na której zostanie przedstawiony nowy selekcjoner, zaplanowano na piątek, 24 lipca we Frankfurcie.

Klopp ma w swoim dorobku między innymi Ligę Mistrzów i mistrzostwo Anglii wygrane z Liverpoolem, czy też dwa mistrzostwa Niemiec z Borussią Dortmund.

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