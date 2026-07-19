Goncalo Feio skarży się na polskie media. "Nie mogę dostać posady"

Goncalo Feio w ostatnich latach nie pracował przez dłuższy czas w jednym klubie. Wystarczy wspomnieć, że w ubiegłym roku był zatrudniony w USL Dunkerque przez niecały miesiąc, następnie prowadził Radomiaka Radom, by na dwa miesiące trafić do Tondeli. Teraz Portugalczyk znów szuka pracy, choć nie planuje jak na razie powrotu do Polski. Adam Sławiński z "Kanału Sportowego" poinformował niedawno, że Feio nie jest zainteresowany trenowaniem któregoś z naszych zespołów.

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Feio narzeka na polskie media, ale przyznaje jedno. "Popełniłem błędy"

W rozmowie z "Primeiro Toque" porównał polskie media do portugalskich. 36-latek narzekał na to, jak w Polsce przedstawia się jego osobę. Sam jednak daje do zrozumienia, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż był zamieszany w kilka skandalicznych sytuacji.

- W Portugalii nie ma tak dokładnego wchodzenia w życie prywatne, jak robią to media w Polsce. Druga rzecz to uwaga mediów. W moim przypadku miało to formę przesadnie dużą i ciągle taką ma. Popełniłem błędy. Nie wymazuję tego. Dzięki temu stałem się bardziej dojrzały - powiedział Feio, cytowany przez Zbigniewa Szulczyka na platformie X.

- Polskie media wykreowały wizerunek, który nie koresponduje z rzeczywistością. Piłkarze znali prawdę. Poniosłem karę za karykaturę mojego obrazu. W Portugalii rozmawiałem z prezesem pewnego klubu. Powiedział "wiem, że jesteś świetnym trenerem, ale mam wątpliwości co do charakteru" - dodał.

Feio nie ma dobrej opinii. "Nie mogę otrzymać posady"

Feio jest zły na fakt, że nie ma pozytywnej opinii w środowisku, co sprawia, iż uciekają mu prestiżowe posady. Według niego piłkarze mają o nim z kolei dobre zdanie.

- Gdyby ludzie porozmawiali z moimi piłkarzami, albo spotkali się ze mną mieliby inną opinię, obraz prawdziwy. Teraz byłem kandydatem nr 1 w ważnej lidze, do ważnego projektu. Usłyszałem, że w związku z opinią nie mogę otrzymać posady - przyznał.

Feio wrócił również do pierwszych głośnych afer, kiedy był jeszcze szkoleniowcem Motoru Lublin. Wówczas m.in. starł się z prezesem Pawłem Tomczykiem, uderzając go podkładką na kartki i rozcinając działaczowi łuk brwiowy.

- Oceniany jestem owszem za błędy, ale ludzie nie znają kontekstu sprawy z Motoru. Zresztą, te oskarżenia sąd w całości właśnie oddalił. Jest też inna sprawa "kontrowersyjnego zachowania" która się za mną ciągnie. UEFA mnie nie ukarała - skwitował Feio.

Jako szkoleniowiec Portugalczyk zdobył z Legią Warszawa Puchar Polski w sezonie 2024/25. Wówczas zajął też z drużyną trzecie miejsce w PKO Ekstraklasie.

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