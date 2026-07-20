Powrót na stronę główną

Portugalczycy piszą o Kamińskim. "Wspaniały człowiek i znakomity piłkarz"

Transfer Jakuba Kamińskiego do Benfiki Lizbona jest jednym z najgłośniejszych ruchów tego lata z perspektywy polskich kibiców. Portugalskie media szeroko przedstawiają sylwetkę reprezentanta Polski, przypominając nie tylko jego drogę z Lecha Poznań do Bundesligi, ale również... mecze "Kolejorza" z Benficą w fazie grupowej Ligi Europy w sezonie 2020/21.
Jakub Kamiński
Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl /

Dziennik "A Bola" wrócił pamięcią do rywalizacji obu klubów sprzed sześciu lat. Portugalczycy przypominają, że młody Kamiński wystąpił w pierwszym spotkaniu przeciwko Benfice przy Bułgarskiej, a w rewanżu w Lizbonie pozostał na ławce rezerwowych. Oba mecze zakończyły się zwycięstwami portugalskiego zespołu (4:2 i 4:0), a dziś los zatoczył koło, bo były skrzydłowy Lecha będzie występował właśnie w czerwonej koszulce lizbońskiego giganta. 

Zobacz wideo

Żuraw dumny z postawy Kamińskiego. "Wspaniały człowiek i znakomity piłkarz"

Portal przytoczył również rozmowę z Dariuszem Żurawiem, trenerem, który wprowadzał Kamińskiego do seniorskiej piłki. Były szkoleniowiec Lecha nie ukrywał dumy z rozwoju swojego byłego podopiecznego.

- Gdy się o tym dowiedziałem, bardzo się ucieszyłem, ponieważ ciężko pracował, aby trafić do pierwszej drużyny Lecha, później do Bundesligi, a teraz do tak wielkiego klubu jak Benfica - powiedział Żuraw w rozmowie z "A Bola".

- To wspaniały człowiek i znakomity piłkarz. Byłem pewien, że ma wszystko, czego potrzeba, aby grać w pierwszym zespole (...) Pracowałem z nim już w akademii i wiedziałem, jak wielki ma potencjał. Gdy objąłem pierwszy zespół, rozmawiałem o nim z dyrektorem sportowym i prezesem klubu - dodał.

Żuraw wskazał również największe atuty reprezentanta Polski. - Świetnie radzi sobie w pojedynkach, jest bardzo szybki i znakomicie pracuje w defensywie. Mogę mówić o nim wyłącznie dobre rzeczy.

Kolejny krok w karierze reprezentanta Polski

Kamiński trafia do Benfiki po bardzo udanym sezonie w barwach FC Koeln. Polak był jedną z kluczowych postaci niemieckiego zespołu. Dobra forma sprawiła, że zwrócił na siebie uwagę klubów z czołowych lig Europy, a ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Lizbony.

Czytaj także: Trump i Infantino przekroczyli granicę? "Ludzie mają tego dosyć"

Co istotne, reprezentant Polski od początku może liczyć na ważną rolę w nowym zespole. Benfica zmaga się obecnie z problemami kadrowymi na skrzydłach, dlatego portugalskie media przewidują, że Kamiński szybko otrzyma szansę gry w podstawowym składzie. Dla 24-latka będzie to doskonała okazja, aby wykorzystać zaufanie trenera Marco Silvy.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji