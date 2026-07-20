Dziennik "A Bola" wrócił pamięcią do rywalizacji obu klubów sprzed sześciu lat. Portugalczycy przypominają, że młody Kamiński wystąpił w pierwszym spotkaniu przeciwko Benfice przy Bułgarskiej, a w rewanżu w Lizbonie pozostał na ławce rezerwowych. Oba mecze zakończyły się zwycięstwami portugalskiego zespołu (4:2 i 4:0), a dziś los zatoczył koło, bo były skrzydłowy Lecha będzie występował właśnie w czerwonej koszulce lizbońskiego giganta.

REKLAMA

Zobacz wideo

Żuraw dumny z postawy Kamińskiego. "Wspaniały człowiek i znakomity piłkarz"

Portal przytoczył również rozmowę z Dariuszem Żurawiem, trenerem, który wprowadzał Kamińskiego do seniorskiej piłki. Były szkoleniowiec Lecha nie ukrywał dumy z rozwoju swojego byłego podopiecznego.

- Gdy się o tym dowiedziałem, bardzo się ucieszyłem, ponieważ ciężko pracował, aby trafić do pierwszej drużyny Lecha, później do Bundesligi, a teraz do tak wielkiego klubu jak Benfica - powiedział Żuraw w rozmowie z "A Bola".

- To wspaniały człowiek i znakomity piłkarz. Byłem pewien, że ma wszystko, czego potrzeba, aby grać w pierwszym zespole (...) Pracowałem z nim już w akademii i wiedziałem, jak wielki ma potencjał. Gdy objąłem pierwszy zespół, rozmawiałem o nim z dyrektorem sportowym i prezesem klubu - dodał.

Żuraw wskazał również największe atuty reprezentanta Polski. - Świetnie radzi sobie w pojedynkach, jest bardzo szybki i znakomicie pracuje w defensywie. Mogę mówić o nim wyłącznie dobre rzeczy.

Kolejny krok w karierze reprezentanta Polski

Kamiński trafia do Benfiki po bardzo udanym sezonie w barwach FC Koeln. Polak był jedną z kluczowych postaci niemieckiego zespołu. Dobra forma sprawiła, że zwrócił na siebie uwagę klubów z czołowych lig Europy, a ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Lizbony.

Czytaj także: Trump i Infantino przekroczyli granicę? "Ludzie mają tego dosyć"

Co istotne, reprezentant Polski od początku może liczyć na ważną rolę w nowym zespole. Benfica zmaga się obecnie z problemami kadrowymi na skrzydłach, dlatego portugalskie media przewidują, że Kamiński szybko otrzyma szansę gry w podstawowym składzie. Dla 24-latka będzie to doskonała okazja, aby wykorzystać zaufanie trenera Marco Silvy.