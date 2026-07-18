Nagle gruchnęły wieści ws. Ronaldo. Chodzi o grę w reprezentacji

- Tak, to był mój ostatni mecz na mistrzostwach świata. Zdobyłem z Portugalią trzy tytuły, przed Cristiano Portugalia nie wygrała niczego. Odchodzę z czystym sumieniem - mówił 41-letni napastnik tuż po porażce z Hiszpanią w 1/8 finału MŚ 2026. Kibice zastanawiali się, czy był to również jeden z ostatnich, o ile nie ostatni występ Ronaldo w narodowych barwach. "Cristiano nie myśli o zakończeniu kariery... celuje w Euro 2028!" - pisali kilka dni temu dziennikarze "La Gazzetta dello Sport", wlewając nieco nadziei w serca kibiców. Wydaje się, że w sprawie doszło jednak do zwrotu.

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To koniec Cristiano Ronaldo w kadrze? Media: Tego dnia powie "pas"

Nowe wieści na temat kariery reprezentacyjnej Cristiano Ronaldo przekazał Mohammed Awaad. Wskazał, że przygoda Portugalczyka z kadrą dobiegnie końca już wkrótce, szybciej niż się spodziewano. "Rozmawiałem z jednym z portugalskich agentów piłkarskich. Przekazał mi, że Ronaldo podziękuje kadrze po jednym z meczów" - pisał dziennikarz na X.

O którym spotkaniu mowa? "Powiedział mi: 'Zagra przeciwko Walii w Lidze Narodów UEFA, spotkanie odbędzie się na stadionie Estadio Jose Alvalade w Lizbonie'" - czytamy. I to właśnie wtedy ma dojść do ostatniego występu Ronaldo w narodowych barwach. Ten mecz zaplanowano już na 24 września. Czy faktycznie wtedy pożegna się z rodakami? Na jego decyzję musimy poczekać.

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Symboliczne miejsce zakończenia przygody z kadrą

Dziennikarz uważa, że pożegnanie w starciu z Walią jest bardzo prawdopodobne. "Mecz odbędzie się na stadionie, na którym zaczął karierę, i na nim też pożegna się z reprezentacją Portugalii... Wtedy zakończy się jego międzynarodowa historia" - czytamy.

Cristiano Ronaldo to rekordzista świata jeśli chodzi o liczbę goli strzelonych dla drużyny narodowej. W 233 spotkaniach zdobył aż 146 bramek, trzy z nich na MŚ 2026. Razem z kadrą wywalczył mistrzostwo Europy 2016 (w drodze po tytuł Portugalia pokonała m.in. Polskę - w ćwierćfinale - ale dopiero po rzutach karnych), a także dwa trofea Ligi Narodów UEFA (2019 i 2025). Ronaldo nie zamierza całkowicie kończyć kariery piłkarskiej. W kolejnym sezonie będziemy go podziwiać w Al-Nassr w walce o obronę tytułu mistrza Arabii Saudyjskiej.