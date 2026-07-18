Chicago Fire nie ma koszulek z nazwiskiem Lewandowskiego. Kuriozalny powód

Można śmiało powiedzieć, że początki Roberta Lewandowskiego w "Wietrznym Mieście" nie należą do szczególnie udanych. Klub z Chicago sprawia wrażenie nieprzygotowanego do transferu tak wielkiej gwiazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo KOSMOS! Tu ma mieszkać Robert Lewandowski. To miasto wbiło nas w ziemię. Byliśmy pierwsi w bazie

Brakuje koszulek z nazwiskiem Lewandowskiego. Oto powód

Oficjalna prezentacja Polaka wyglądała, jakby była zorganizowana naprędce. W nocy z czwartku 16 na piątek 17 lipca miało dojść do premierowego meczu Chicago Fire z kapitanem naszej reprezentacji w roli głównej, ale na przeszkodzie w rozegraniu meczu z Vancouver Whitecaps stanęła kiepska jakość powietrza spowodowana pożarami w Kanadzie. A na dokładkę, w całym mieście trudno o koszulkę z nazwiskiem Polaka.

Rozpoczęcie chicagowskiej przygody Roberta Lewandowskiego można określić mianem falstartu. O ile odwołanie spotkania z Vancouver i przeniesienie go na 6 października było zrozumiałe, o tyle np. brak w klubowych punktach sprzedaży meczowego trykotu Chicago Fire z nazwiskiem Polaka na plecach dla fana z Europy jest czymś niepojętym. W Stanach Zjednoczonych to jednak nic dziwnego.

"Chicago Fire dysponuje o wiele mniejszą liczbą koszulek niż wynosi zapotrzebowanie. Zamierza wypuszczać je do sprzedaży małymi partiami po kilkadziesiąt sztuk" - informuje portal Weszło.

Skąd bierze się tak znikoma liczba podstawowego atrybutu każdego kibica? Okazuje się, że to specyfika ligi MLS. Wszystkie drużyny w sprzęt zaopatruje bowiem marka Adidas.

"Problemem tej umowy jest brak elastyczności producenta. Każdy klub przed sezonem deklaruje, jak dużą liczbę koszulek chciałby otrzymać. Jeśli trykoty rozejdą się wśród kibiców, na kolejną partię trzeba czekać… do początku następnego sezonu" - czytamy.

- Liczba koszulek jest bardzo ograniczona, spodziewamy się, że wyprzedadzą się niezwykle szybko. Złożyliśmy już zamówienie na więcej niż dziesięć tysięcy kompletów, ale dotrą one do nas dopiero za pięć lub sześć miesięcy, czyli na start nowego sezonu. Tak samo było z Messim, Muellerem i innymi zawodnikami - powiedział prezes Chicago Fire Dave Baldwin, cytowany przez weszlo.com.

Najbliższy mecz Chicago Fire z Robertem Lewandowski w składzie zaplanowano na czwartek 23 lipca. Drużyna Polaka zmierzy się wówczas z Interem Miami. Początek o godzinie 1.30 czasu polskiego. Rozgrywki Major League Soccer nie są transmitowane przez żadną polską telewizję. Liga MLS pokazywana jest wyłącznie na platformie streamingowej Apple TV. Pakiet podstawowy kosztuje 34,99 zł miesięcznie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z meczu Inter Miami - Chicago Fire na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.