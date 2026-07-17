Początek kariery Roberta Lewandowskiego w Stanach Zjednoczonych nie jest zbyt udany. Zdaniem wielu komentatorów jego przywitanie w Chicago Fire pozostawiało wiele do życzenia. Kiepskie pierwsze wrażenie mógł zatrzeć sam Lewandowski, ale Polak nawet nie miał ku temu okazji.
Wszystko dlatego, że ostatecznie do meczu Chicago Fire - Vancouver Whitecaps nie doszło. Winni? Kanadyjskie pożary lasów i wiatr, który przywiał dym do Chicago. Stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu stało się tak groźne, że spotkanie musiało zostać odwołane. "Chociaż zdajemy sobie sprawę, że ta decyzja jest rozczarowująca, zdrowie i bezpieczeństwo muszą być na pierwszym miejscu" - czytaliśmy w klubowym komunikacie.
W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Andrzej Gołota przyznał, że nigdy wcześniej nie spotkał się z taką sytuacją.
- Co to ma być?! 35 lat tutaj mieszkam, a jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Masakra. Można się udusić - powiedział Gołota, mieszkający na przedmieściach Chicago.
Odwołanie spotkania Chicago Fire nie było dla niego zaskoczeniem. - Przełożyli ostatecznie ten mecz Lewandowskiego? Nic dziwnego. Ciężko oddychać, jak się chodzi, a co dopiero biegać. Mówisz, że w Chicago jest jeszcze gorzej? To dobrze, że na razie nie mam tam po co się wybierać - stwierdził.
Sprawy potoczyły się tak, że najpewniej Lewandowski zadebiutuje w wyjazdowym meczu z Interem Miami - drużyną Leo Messiego - który odbędzie się 23 lipca o 1:30 w nocy. Jednak wątpliwe jest, że Argentyńczyk wystąpi w tym spotkaniu, bo najpewniej po mistrzostwach świata otrzyma kilka tygodni wolnego.
Messi obecnie zmierza po kolejny triumf na mundialu. Reprezentacja Argentyny szykuje się do finału, w którym zagra z Hiszpanią. Ten mecz odbędzie się w niedzielę 19 lipca o godzinie 21:00. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.