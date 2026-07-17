Zasłużony klub upada po 123 latach. "Muszą przekazać klucze do obiektów"

Boavista w sezonie 2000/01 osiągnęła swój szczyt, zdobywając mistrzostwo Portugalii (jeden z dwóch przypadków, gdy po tytuł nie sięgnęły Benfica, Porto lub Sporting). W kolejnym sezonie występowała w Lidze Mistrzów i wywalczyła wicemistrzostwo, a w jeszcze następnym dotarła do półfinału Pucharu UEFA (1:1 i 0:1 z Celtikiem). Złoty okres klubu z Porto już dawno minął, a teraz wręcz jego czas dobiega końca.

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Boavista balansowała na krawędzi. Wszystko wskazuje, że 31 lipca nastąpi koniec

Jak poinformował portugalski dziennik "Record", w środę 15 lipca osoby odpowiedzialne za różne sekcje klubu zostały poinformowane, że muszą zakończyć wszelką działalność na Estadio do Bessa do piątku 31 lipca. "Tego dnia muszą przekazać klucze do obiektów syndykowi masy upadłościowej Boavisty, pozostawiając pomieszczenia 'wolne od osób i mienia'" - ujawniono. Sprawą zajmuje się Sąd Gospodarczy w Vila Nova de Gaia.

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Decyzja wynika z braku wpłaty środków na rachunek masy upadłościowej - chodzi o kwotę pokrywającą wydatki z czerwca. "Był to jeden z warunków uzgodnionych podczas zgromadzenia wierzycieli w grudniu 2025 r., dzięki któremu Boavista mogła kontynuować działalność" - zaznaczono. Ponadto przez tę sytuację miały się rozpocząć zwolnienia pracowników w różnych sekcjach, zwłaszcza gimnastycznej.

Boavista odlicza dni do końca działalności. Zarząd szuka ostatniej deski ratunku

Choć wszystko zmierza ku najgorszemu, trwają jeszcze próby przywrócenia klubu do żywych. "Zaprzestanie działalności zwiększa ryzyko faktycznej likwidacji Boavisty, choć - jak wynika z uzyskanych informacji - zarząd pod kierownictwem Ruiego Garrido Pereiry poszukuje nowego rozwiązania, które pozwoliłoby na kontynuowanie funkcjonowania klubu" - podkreślono.

Głos zabrał też wspomniany prezes Garrido Pereira. - Zarząd koncentruje się na tym, aby plan naprawczy był wykonalny. Jeśli zostanie on przegłosowany, może to oznaczać zakończenie procesu upadłościowego i jak najszybszy powrót klubu do działalności - przekazał w czwartek 16 lipca portugalskiej agencji informacyjnej Luna (cytat za "Recordem"). Celem ma być dalsze występy klubowych zawodników - jest ich prawie 1500 w 31 dyscyplinach - zwłaszcza juniorów. Jednak reaktywacja seniorskiej drużyny piłkarskiej to omijany temat.

"Możemy tylko podziękować wszystkim dyrektorom, asystentom i trenerom za ich ogromne, niemal nieograniczone poświęcenie oraz za znakomitych sportowców, których wyszkolili i którzy tak bardzo przyczynili się do rozwoju i tak prestiżowej marki Boavista. Na koniec, i nie mogło być inaczej, wielkie brawa dla sportowców, którzy zaszczycili tę stuletnią instytucję na całym świecie" - przekazała agencji Luna syndyk Maria Clarisse Barros, która 15 lipca o godz. 15:30 czasu lokalnego wykonała uchwałę o zamknięciu. To od niej zależą dalsze losy klubu z Porto.

Boavista została założona w 1903 roku. W jej gablocie jest dziewięć trofeów: jedno mistrzostwo, pięć Pucharów Portugalii oraz trzy krajowe superpuchary. To czwarty najlepszy wynik w kraju, po Sportingu, Porto i Benfice. Dawniej zawodnikami jednokrotnych mistrzów Portugalii byli: Przemysław Kaźmierczak, Rafał Grzelak i Krzysztof Kazimierczak.