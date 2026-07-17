Reprezentacja Ukrainy od 2022 r. i początku rosyjskiej inwazji jest zmuszona rozgrywać mecze w roli gospodarza za granicą. Jako "domową" lokalizację na baraże mistrzostw świata 2026 wskazała Walencję, a wcześniej występowała choćby w polskich miastach (Warszawa, Wrocław). Klarować ma się także sytuacja przed jesienną Ligą Narodów.

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Reprezentacja Ukrainy znalazła "dom" na Ligę Narodów? To po sąsiedzku

W związku z napiętą sytuacją polityczną między oboma krajami czy też odmową dla Ukraińców ze strony Krakowa (jesienią na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana domowe mecze będą rozgrywać Wisła i Wieczysta) pojawiły się spekulacje, że nie będą oni grać w Polsce, a w innych krajach. Wskazywano na Niemcy, ale wedle medialnych doniesień został obrany inny kierunek.

"Reprezentacja Ukrainy wszystkie swoje nominalnie domowe mecze w sezonie 2026/27 Ligi Narodów najprawdopodobniej rozegra na Słowacji" - poinformował tamtejszy portal ua-football.com. Konkretniej dwa pierwsze spotkania mają się odbyć w okolicach Bratysławy, a trzecie bliżej ukraińskiej granicy.

Kiedy, gdzie i z kim zagra reprezentacja Ukrainy w jesiennej fazie grupowej Ligi Narodów?

Ukraińska kadra w nachodzącej edycji LN będzie rywalizować w grupie 2 Dywizji B. Jeśli chodzi o mecze domowe, to 2 października podejmie Irlandię Północną, trzy dni później Węgry, a 17 listopada Gruzję i to z nią miałaby zagrać bliżej własnej granicy (będzie to ostatnia kolejka grupowa).

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Z kolei plan wyjazdowych potyczek reprezentacji Ukrainy w jesiennej fazie grupowej LN prezentuje się następująco: 25 września - Węgry, 28 września - Gruzja, Irlandia Północna - 14 listopada.