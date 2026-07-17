Boniek reaguje ws. Mioduskiego. Tak ocenia jego szanse z Infantino

Dariusz Mioduski, właściciel i prezes Legii Warszawa, sensacyjnie został wskazany przez media jako potencjalny kandydat w wyborach na szefa FIFA. 62-latek z poparciem krajów europejskich miałby stanąć w szranki z Giannim Infantino, obecnie stojącym na czele światowej federacji piłkarskiej. Czy to mogłoby się udać?
Mioduski aktualnie zajmuje wysokie stanowiska w krajowej międzynarodowej piłce - jest wiceprezesem PZPN ds. zagranicznych, wiceprzewodniczącym zarządu European Football Clubs (EFC, stowarzyszenie europejskich klubów piłkarskich, dawniej znane jako ECA) oraz członkiem zarządu Fundacji EFC. Nie jest zatem człowiekiem z przypadku, ale czy miałby szanse wygrać z obrotnym Infantino?
Swoje zdanie w tej kwestii wyraził Zbigniew Boniek w felietonie dla serwisu Weszło. "Jeśli Mioduski faktycznie zostanie wytypowany przez europejskie kraje na ewentualnego kandydata i się na to zgodzi, to jako osoba spełnia wszystkie warunki ku temu, by kandydować na to stanowisko" - zaczął.
Zdaniem byłego prezesa PZPN rywalizacja ze Szwajcarem jest jednak nie do wygrania. "(Mioduski - red.) szans nie ma prawie absolutnie żadnych. Wystarczy zobaczyć jaka jest ordynacja wyborcza i kto głosuje. Dziś Ameryka, Afryka i inne kontynenty będą zawsze za Infantino, który dał im możliwość uczestniczenia w MŚ, powiększył turniej, daje im większe pieniądze, to oni są beneficjentami jego kadencji" - wyjaśnił.
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"Wydaje mi się więc, że Darek nie ma żadnych szans, ale to nie dlatego, że nie nadaje się na to stanowisko. Jeśli chodzi o samą figurę - Darek jest człowiekiem inteligentnym, który o piłce wcale nie wie mniej niż Gianni. Tylko że pokonanie Gianniego jest dziś, według mnie, niemożliwe" - podkreślił prezes PZPN w latach 2012-2021.
Wybory szefa światowej federacji odbędą się 18 marca przyszłego roku podczas 77. Kongresu FIFA w Maroku. Gianni Infantino już zapowiedział ubieganie się o reelekcję na trzecią pełną kadencję - ta z lat 2016-2019 nie została uznana za niepełną, przez co w ogóle Szwajcar może ubiegać się o stanowisko (jest limit trzech kadencji).