Powrót na stronę główną

Boniek reaguje ws. Mioduskiego. Tak ocenia jego szanse z Infantino

Dariusz Mioduski prezesem FIFA? Niedawno pojawiły się sensacyjne doniesienia o możliwej kandydaturze szefa Legii Warszawa na najważniejsze stanowisko w światowej piłce nożnej. Czy Polak miałby szanse z Giannim Infantino? Swoje zdanie wyraził Zbigniew Boniek w felietonie dla Weszło. "Jako osoba spełnia wszystkie warunki" - czytamy.
Dariusz Mioduski i Zbigniew Boniek
Paweł Jaskółka / PRESSFOCUS

Dariusz Mioduski, właściciel i prezes Legii Warszawa, sensacyjnie został wskazany przez media jako potencjalny kandydat w wyborach na szefa FIFA. 62-latek z poparciem krajów europejskich miałby stanąć w szranki z Giannim Infantino, obecnie stojącym na czele światowej federacji piłkarskiej. Czy to mogłoby się udać?

Zobacz wideo

Dariusz Mioduski stanie na czele FIFA? Zbigniew Boniek komentuje

Mioduski aktualnie zajmuje wysokie stanowiska w krajowej międzynarodowej piłce - jest wiceprezesem PZPN ds. zagranicznych, wiceprzewodniczącym zarządu European Football Clubs (EFC, stowarzyszenie europejskich klubów piłkarskich, dawniej znane jako ECA) oraz członkiem zarządu Fundacji EFC. Nie jest zatem człowiekiem z przypadku, ale czy miałby szanse wygrać z obrotnym Infantino?

Swoje zdanie w tej kwestii wyraził Zbigniew Boniek w felietonie dla serwisu Weszło. "Jeśli Mioduski faktycznie zostanie wytypowany przez europejskie kraje na ewentualnego kandydata i się na to zgodzi, to jako osoba spełnia wszystkie warunki ku temu, by kandydować na to stanowisko" - zaczął. 

Boniek bez złudzeń ws. rywalizacji Mioduskiego z Infantino. "Nie ma żadnych szans"

Zdaniem byłego prezesa PZPN rywalizacja ze Szwajcarem jest jednak nie do wygrania. "(Mioduski - red.) szans nie ma prawie absolutnie żadnych. Wystarczy zobaczyć jaka jest ordynacja wyborcza i kto głosuje. Dziś Ameryka, Afryka i inne kontynenty będą zawsze za Infantino, który dał im możliwość uczestniczenia w MŚ, powiększył turniej, daje im większe pieniądze, to oni są beneficjentami jego kadencji" - wyjaśnił.

Sprawdź również: Wołowski: Nie podzielam narodowej histerii wokół Marciniaka

"Wydaje mi się więc, że Darek nie ma żadnych szans, ale to nie dlatego, że nie nadaje się na to stanowisko. Jeśli chodzi o samą figurę - Darek jest człowiekiem inteligentnym, który o piłce wcale nie wie mniej niż Gianni. Tylko że pokonanie Gianniego jest dziś, według mnie, niemożliwe" - podkreślił prezes PZPN w latach 2012-2021.

Wybory szefa światowej federacji odbędą się 18 marca przyszłego roku podczas 77. Kongresu FIFA w Maroku. Gianni Infantino już zapowiedział ubieganie się o reelekcję na trzecią pełną kadencję - ta z lat 2016-2019 nie została uznana za niepełną, przez co w ogóle Szwajcar może ubiegać się o stanowisko (jest limit trzech kadencji).

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla fanów polskiego sportu. Ile wiesz o najsłynniejszych sportowcach? Komplet poza zasięgiem
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji