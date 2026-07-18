Robert Lewandowski wciąż czeka na debiut w Chicago Fire. Reprezentant Polski miał szansę zagrać po raz pierwszy w meczu ligowym MLS w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego. Niestety wszystko pokrzyżowały... pożary w Kanadzie. Wiatr przywiał do amerykańskiego miasta ogromne ilości dymu, który nie pozwalał na normalne oddychanie. W efekcie mecz Chicago Fire został odwołany.

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Tak Leśnodorski skomentował transfer Lewandowskiego do Chicago Fire

Temat transferu Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire skomentował Bogusław Leśnodorski, były współwłaściciel Legii Warszawa.

- Lewandowski przeszedł do Chicago Fire i jest chyba duże rozczarowanie, bo wszyscy sądzili, że to może być trochę tak, jak z Leo Messim w MLS, że pojawi się gwiazda, będzie wielkie show i powieje wielką piłką i wielkimi emocjami. Nie powiało. Nawet Ania z Robertem nie pojechała, poszła na koncert i wszyscy złośliwie dogadywali, że jej w Stanach Zjednoczonych nie było. Ja to jednak rozumiem, bo ona nie jest mu tam potrzebna, by prowadzić za rękę na treningi. Zobaczymy, jak to będzie w ciągu roku - powiedział Bogusław Leśnodorski w wideo opublikowanym na kanale YouTube serwisu Weszło.

Według niego Lewandowski może już nie grać w reprezentacji Polski.

- Nie wiem, czy ten transfer to dobry pomysł Roberta, czy to Chicago Fire ma szansę coś wygrać i może już będzie tak, że jego występy w kadrze nie będą zbyt częste albo w ogóle. Z Chicago jest daleko na kadrę, Lewandowski ma swoje lata, ta drużyna nie pozwala też walczyć o najwyższe cele - dodał Leśnodorski.

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Cały odcinek programu można zobaczyć w linku poniżej.

Chicago Fire w nocy ze środy na czwartek o godz. 1.30 czasu polskiego zagra na wyjeździe z drużyną Leo Messiego - Interem Miami.