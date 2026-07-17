Padnie rekord transferowy klubu Ekstraklasy? 8 milionów euro na stole

Marcel Reguła jest wychowankiem Zagłębia Lublin. 19-latek zadebiutował w pierwszym zespole 26 września 2024 roku w meczu Pucharu Polski przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała. Na przestrzeni dwóch sezonów spędzonych w barwach "Miedziowych" piłkarz rozegrał 40 spotkań na poziomie Ekstraklasy, w których zdobył sześć bramek i zanotował osiem asyst.

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Marcel Reguła trafi do Bundesligi?

Jak donosi niemiecki "BILD" reprezentant Polski U21 może jeszcze tego lata zamienić najwyższą klasę rozgrywkową nad Wisłą na niemiecką Bundesligę. Zainteresowanie ściągnięciem Polaka przejawia FC Koeln, które szuka zastępstwa za Jakuba Kamińskiego, który przeniósł się do Benfiki Lizbona. Według niemieckiej gazety 14. zespół minionego sezonu za naszą zachodnią granicą jest w stanie wyłożyć na transfer Reguły osiem milionów euro.

Zespół z Kolonii jest w trakcie przebudowy kadry meczowej. W minionej kampanii znaleźli się bowiem ledwie sześć punktów nad strefą spadkową. Do drużyny dołączyli już Luka Loczoszwili oraz Gideon Mensah. Ponadto klub pracuje nad transferem Ellyesa Skhiriego. 31-letni pomocnik Eintrachtu Frankfurt może trafić na RheinEnergieStadion za dwa miliony euro. Tunezyjczyk ma być wymarzoną "6" w talii Rene Wagnera, trenera FC Koeln.

W przypadku transferu za podaną kwotę Marcel Reguła trafiłby do ścisłej czołówki rankingu najdroższych transferów z Ekstraklasy. Na jej szczycie znajdują się w tym momencie Ante Crnac, Kacper Kozłowski oraz Jakub Moder. Kwota transferu każdego z tej trójki wynosiła 11 mln euro (według Transfermarkt). Ponadto ustanowiłby nowy rekord transferowy "Miedziowych". Jak dotychczas najdrożej sprzedanym piłkarzem tego klubu był Bartosz Białek, który w 2020 roku opuścił Lubin na rzecz VfL Wolfsburg za kwotę ok. 5 milionów euro.

W barwach wszystkich drużyn Zagłębia (włącznie z akademią) 19-latek rozegrał 80 oficjalnych spotkań, w których zdobył 12 bramek i zanotował 11 asyst. Portal "Transfermarkt" wycenia młodego skrzydłowego na kwotę siedmiu milionów euro.