18-latek z Legii ma nowy klub. We Francji są zachwyceni

Pascala Mozie uznawano za jednego z większych talentów z akademii Legii Warszawa. Od dłuższego czasu wiadomo jednak było, że 18-latek wyjedzie z Polski. Wybór padł na Francję.

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Mozie w Annecy. Będzie podstawowym graczem w Ligue 2?

Defensywny pomocnik ma dwa paszporty: polski i nigeryjski. Urodził się i wychował w naszym kraju i także tutaj rozpoczął karierę piłkarską. Swoje pierwsze kroki stawiał w Królewskich Płock, ale szybko zasilił szeregi akademii Legii Warszawa.

Młodzieżowy reprezentant Polski ma za sobą debiut w seniorskiej drużynie. Już w 2024 roku dostał powołanie na spotkanie w ramach Ligi Konferencji, ale podczas meczu z Djurgardens (Legia przegrała 1:3) nie wszedł na boisko. Stało się to 18 maja 2025 roku w starciu ekstraklasowym z Cracovią (1:3), gdy rozegrał 20 minut. Występował głównie w trzecioligowych rezerwach Legii, rozgrywając łącznie na tym poziomie 59 meczów, w których zdobył 7 goli i zaliczył 4 asysty.

W poprzednim sezonie 18-latek był podstawowym graczem Legii w młodzieżowej Ligi Mistrzów. Warszawianie odpadli z tych rozgrywek w 1/8 finału po porażce 1:2 z juniorami Villarrealu.

Od ponad pół roku było wiadomo, że Pascal Mozie nie będzie dłużej zawodnikiem Legii. Dziennikarz Nicolo Schira w grudniu 2025 roku informował, że jest bliski podpisania umowy z Fiorentiną. Ostatecznie nic z tych planów nie wyszło, podobnie jak z transferu do jednej z młodzieżowych ekip zainteresowanych nim klubów z Premier League. Mozie, już oficjalnie, będzie grał dla Annecy. To 7. zespół poprzedniego sezonu Ligue 2.

"Pascal Mozie, młodzieżowy reprezentant Polski, jest uważany za jedną z największych nadziei swojego pokolenia. Ten lewonożny pomocnik wyróżnia się umiejętnościami technicznymi, a jednocześnie potrafi atakować i stwarzać zagrożenie" - poinformował francuski klub.

To oczywiście niejedyne wzmocnienie Annecy przed kolejnymi rozgrywkami. Nowymi kolegami Mozie będą m.in. pozyskani na zasadzie wypożyczenia z Aston Villi skrzydłowy Kadan Young czy napastnik Zepiqueno Redmond.

Pascal Mozie podpisał z klubem z zaplecza Ligue 1 trzyletni kontrakt. Według portalu Transfermarkt jego obecna wartość na rynku wynosi 600 tys. euro.