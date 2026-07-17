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Europa zaczęła grać. Oto miejsce Polski w rankingu UEFA

Raptem kilka dni zostało do pierwszych meczów polskich drużyn w europejskich pucharach. Ekstraklasa ma bardzo dobrą pozycję wyjściową w rankingu UEFA.
Lech Poznań
Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl

Za nami pierwsze spotkania eliminacji do europejskich pucharów. Jak na razie na boiskach mogliśmy oglądać piłkarzy ze słabszych lig. Na ten moment najwięcej na uczestnictwie w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji zyskały Andora oraz Azerbejdżan, otrzymując 1,500 punktu. Niektóre kraje mocno ograniczyły liczbę swoich reprezentantów. Tylko po jednej ekipie mają już Gibraltar, Walia, Czarnogóra, San Marino i Liechtenstein.  

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Tak prezentuje się ranking UEFA przed startem polskich drużyn w pucharach

W szerokiej czołówce rankingu UEFA nie doszło do zmian. Bardzo dobrą pozycję przed występami polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów ma PKO BP Ekstraklasa.

Obecnie plasujemy się na dziesiątej pozycji z dorobkiem 42,125 pkt. Przypominamy, że wcześniej odliczono punkty z sezonu 2021/22.

Po raz pierwszy w historii o fazy ligowe poszczególnych rozgrywek powalczy pięć zespołów z naszego kraju. W rywalizacji o Ligę Mistrzów ujrzymy Lecha Poznań i Górnik Zabrze. Jagiellonia Białystok zagra o Ligę Europy, a Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczną przygodę z pucharami od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. 

Jako pierwsi na boisko wyjdą mistrzowie i wicemistrzowie Polski. Od razu czeka ich trudne zadanie. Rywalem Lecha Poznań jest duński Aarhus, a Górnik Zabrze zmierzy się z tureckim Fenerbahce.

Pierwsze spotkanie Aarhus - Lech odbędzie się we wtorek 21 lipca o godzinie 19:00. Na ten sam dzień zaplanowano w Stambule potyczkę pomiędzy Fenerbahce a Górnikiem. Początek o godzinie 20:00.

  • Ranking UEFA (stan na 17.07.2026):
  • 1. Anglia - 98,520
  • 2. Włochy - 84,232
  • 3. Hiszpania - 78,619
  • 4. Niemcy - 76,689
  • 5. Francja - 65,136
  • 6. Portugalia - 60,250
  • 7. Belgia - 55,650
  • 8. Holandia - 48,729
  • 9. Turcja - 45,175
  • 10. Polska - 42,125
  • 11. Czechy - 41,825
  • 12. Grecja - 40,412
  • 13. Dania - 34,306
  • 14. Norwegia - 33,612
  • 15. Cypr 31,568

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