Za nami pierwsze spotkania eliminacji do europejskich pucharów. Jak na razie na boiskach mogliśmy oglądać piłkarzy ze słabszych lig. Na ten moment najwięcej na uczestnictwie w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji zyskały Andora oraz Azerbejdżan, otrzymując 1,500 punktu. Niektóre kraje mocno ograniczyły liczbę swoich reprezentantów. Tylko po jednej ekipie mają już Gibraltar, Walia, Czarnogóra, San Marino i Liechtenstein.

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Tak prezentuje się ranking UEFA przed startem polskich drużyn w pucharach

W szerokiej czołówce rankingu UEFA nie doszło do zmian. Bardzo dobrą pozycję przed występami polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów ma PKO BP Ekstraklasa.

Obecnie plasujemy się na dziesiątej pozycji z dorobkiem 42,125 pkt. Przypominamy, że wcześniej odliczono punkty z sezonu 2021/22.

Po raz pierwszy w historii o fazy ligowe poszczególnych rozgrywek powalczy pięć zespołów z naszego kraju. W rywalizacji o Ligę Mistrzów ujrzymy Lecha Poznań i Górnik Zabrze. Jagiellonia Białystok zagra o Ligę Europy, a Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczną przygodę z pucharami od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Jako pierwsi na boisko wyjdą mistrzowie i wicemistrzowie Polski. Od razu czeka ich trudne zadanie. Rywalem Lecha Poznań jest duński Aarhus, a Górnik Zabrze zmierzy się z tureckim Fenerbahce.

Pierwsze spotkanie Aarhus - Lech odbędzie się we wtorek 21 lipca o godzinie 19:00. Na ten sam dzień zaplanowano w Stambule potyczkę pomiędzy Fenerbahce a Górnikiem. Początek o godzinie 20:00.