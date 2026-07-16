Nie będzie debiutu Lewandowskiego! Wydarzył się kataklizm

Robert Lewandowski kilka dni temu został przedstawiony jako nowy piłkarz Chicago Fire. Według wielu komentatorów w przywitaniu kapitana reprezentacji Polski z Ameryką zabrakło fajerwerków, ale i tak ze zniecierpliwieniem czekaliśmy na debiut Polaka w nowym zespole.

REKLAMA

Zobacz wideo Tłumy Argentyńczyków na ulicach miast po awansie do finału MŚ 2026

Debiut Lewandowskiego przełożony

Wydawało się, że Lewandowski będzie miał okazję do rozegrania swojego pierwszego meczu już o 2:30 w nocy w piątek 17 lipca. Tego dnia Chicago Fire miało zagrać u siebie z Vancouver Whitecaps. Ze Stanów Zjednoczonych dotarły jednak niepokojące wieści, które wskazywały, że do tego meczu nie dojdzie.

A wszystko przez... pożary w Kanadzie. Wiatr przywiał do amerykańskiego miasta ogromne ilości dymu, który nie pozwala na normalne oddychanie.

"Zgodnie z informacjami z wiarygodnych źródeł dzisiejszy hitowy mecz MLS pomiędzy Chicago Fire a Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu niebezpiecznej jakości powietrza. Dym z kanadyjskich pożarów lasów dotarł na południe, do Chicago. Debiut Roberta Lewandowskiego w MLS został odłożony" - poinformował "The Athletic".

"Dym z kanadyjskich pożarów lasów spowodował, że wskaźnik jakości powietrza w Chicago osiągnął dwa najgorsze poziomy: od 'bardzo niezdrowego' do 'niebezpiecznego'. Władze miasta Chicago zamknęły wszystkie publiczne plaże i baseny, a Chicago Park District odwołało wszystkie zajęcia na świeżym powietrzu, których nie można było przenieść do pomieszczeń zamkniętych" - czytamy w artykule.

Aktualizacja, 22:25: Chicago Fire oficjalnie potwierdziło, że mecz został odwołany.

"Klub Chicago Fire FC ogłosił dzisiaj, że dzisiejszy mecz z Vancouver Whitecaps FC na stadionie Soldier Field został przełożony na wtorek, 6 października, z powodu złej jakości powietrza w rejonie Chicago spowodowanej dymem z pożarów lasów" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie.

"Decyzja ta została podjęta z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie kibiców, zawodników, personelu klubowego oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację wydarzenia, które stanowiły najwyższy priorytet. Klub podjął tę decyzję w ścisłej współpracy z lokalnymi ekspertami ds. zdrowia, ligą Major League Soccer, klubem Vancouver Whitecaps FC oraz władzami miasta Chicago" - dodano.

Dave Baldwin z Chicago Fire nie ukrywa zawodu. - Dzięki wielkiemu pojedynkowi z Vancouver, długo wyczekiwanemu debiutowi Roberta Lewandowskiego na własnym boisku oraz koncertowi zespołu "Two Friends" po meczu, dzisiejszy wieczór miał być wyjątkowym wydarzeniem na stadionie Soldier Field. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że ta decyzja jest rozczarowująca, zdrowie i bezpieczeństwo muszą być na pierwszym miejscu. Doceniamy wyrozumiałość naszych kibiców i mamy nadzieję, że wkrótce znów będziemy mogli ich powitać - powiedział dyrektor ds. operacyjnych.

Zawiedzeni są też lokalni kibice, którzy również nie mogli się doczekać debiutu Polaka.

- Otworzyłem drzwi i poczułem, jakbym stał nad ogniskiem - mówi Sport.pl Alan Królikowski, kibic Chicago Fire. - Jakość powietrza jest naprawdę fatalna i niebezpieczna przez pożary w Kanadzie. Miasto ogłosiło stan wyjątkowy. Jeszcze kilka godzin temu klub i liga twierdziły, że mecz odbędzie się normalnie, później na stadionie miał się odbyć koncert. Ale sytuacja robiła się coraz gorsza - relacjonuje Królikowski. - Tutaj, w Chicago, od kilku dni trwa "Lewandowskimania". Jego koszulki są wyprzedane, trudno je dostać. Wielu kibiców planowało przyjść na swój pierwszy mecz, żeby zobaczyć jego debiut, dlatego wszyscy chcieli, żeby ten mecz się odbył. To miało być starcie dwóch mocnych zespołów i spotkanie Lewandowskiego z Thomasem Mullerem, jego kumplem z Bayernu Monachium. Szkoda. Mecz został przełożony aż na 6 października - mówi polski kibic Fire. Wygląda więc na to, że Lewandowski zadebiutuje za tydzień w Miami przeciwko Interowi. Królikowskiego pytamy, czy w takim razie wybiera się na ten mecz. - Musiałbym sprzedać nerkę. "Dziękuję, panie Messi" - uśmiecha się.