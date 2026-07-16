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Burza po prezentacji Lewandowskiego. "Nie demonizujmy"

Sposób, w jaki Chicago Fire zaprezentowało Roberta Lewandowskiego, nie zrobiła dobrego wrażenia. Problemem był m.in. termin konferencji prasowej, gdyż chwilę później rozpoczynał się półfinał MŚ. Organizatorów w rozmowie dla "WP Sportowych Faktów" broni Jędrzej Hugo-Bader z agencji marketingowej VML. "Nie demonizujmy" - stwierdził, przyznając jednak, że wszystko mogło potoczyć się lepiej.
Robert Lewandowski
youtube.com/@FOX32Chicago

We wtorek 14 lipca Robert Lewandowski został oficjalnie przedstawiony jako nowy piłkarz Chicago Fire. Zwołana została specjalna konferencja prasowa, na której kapitan reprezentacji Polski chętnie pozował do zdjęć z koszulką z numerem 9. Całe wydarzenie jednak swoim rozmachem było dalekie od tego, jaką renomą cieszy się napastnik.

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"Do Chicago Fire trafił największy piłkarz w historii klubu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego futbolu. (...) Tymczasem - jak relacjonują polscy dziennikarze obecni w Chicago - cała prezentacja sprawiała wrażenie przygotowanej naprędce" - przekazywaliśmy. Trudno dziwić się takim opiniom, skoro prezentacja odbyła się w zwykłej sali konferencyjnej zaledwie parę godzin przed półfinałem mundialu, a w klubowym sklepiku... zabrakło koszulek. 

Ekspert ocenia prezentację Roberta Lewandowskiego

Mnie się podobała. Amerykańskim mediom również. (...) Teraz rzeczywiście nie było tak efektownie. Mamy świadomość, że mogliśmy zrobić to lepiej - stwierdził trener Chicago Fire, Gregg Berhalter. Taką opinię wyraził też Jędrzej Hugo-Bader z agencji marketingowej VML. W rozmowie z WP Sportowymi Faktami przyznał jednak, że samo wydarzenie nie powinno być traktowane tak surowo.

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- Robert ma być dla Chicago Fire takim kołem zamachowym i klub ma pewnie wiele nauki przed sobą. Nie demonizujmy tego, że prezentacja odbyła się w takich warunkach - ocenił marketingowiec. Podkreślił też, że klub ze stanu Illinois musiał działać szybko, gdyż przerwa na mistrzostwa świata w rozgrywkach MLS dobiega końca.

Hugo-Bader o Lewandowskim: "Zobaczymy, co będzie dalej"

Jego zdaniem, kluczowe będą działania marketingowe w najbliższym czasie. - Zobaczymy, co będzie dalej i jak Chicago wykorzysta Roberta w kolejnych miesiącach. Nie tylko jako lidera na boisku, ale też twarz projektu. Zobaczymy, jaki kontent będzie powstawał wokół Lewandowskiego, jak będą promować jego koszulki - stwierdził Jędrzej Hugo-Bader.

Tymczasem już za kilka godzin możemy być świadkami debiutu Roberta Lewandowskiego w nowej drużynie. Trzecie w konferencji wschodniej Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps - liderami na zachodzie. Pierwszy gwizdek wybrzmi o 2:00 naszego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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