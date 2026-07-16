Burza po prezentacji Lewandowskiego. "Nie demonizujmy"

We wtorek 14 lipca Robert Lewandowski został oficjalnie przedstawiony jako nowy piłkarz Chicago Fire. Zwołana została specjalna konferencja prasowa, na której kapitan reprezentacji Polski chętnie pozował do zdjęć z koszulką z numerem 9. Całe wydarzenie jednak swoim rozmachem było dalekie od tego, jaką renomą cieszy się napastnik.

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"Do Chicago Fire trafił największy piłkarz w historii klubu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego futbolu. (...) Tymczasem - jak relacjonują polscy dziennikarze obecni w Chicago - cała prezentacja sprawiała wrażenie przygotowanej naprędce" - przekazywaliśmy. Trudno dziwić się takim opiniom, skoro prezentacja odbyła się w zwykłej sali konferencyjnej zaledwie parę godzin przed półfinałem mundialu, a w klubowym sklepiku... zabrakło koszulek.

Ekspert ocenia prezentację Roberta Lewandowskiego

- Mnie się podobała. Amerykańskim mediom również. (...) Teraz rzeczywiście nie było tak efektownie. Mamy świadomość, że mogliśmy zrobić to lepiej - stwierdził trener Chicago Fire, Gregg Berhalter. Taką opinię wyraził też Jędrzej Hugo-Bader z agencji marketingowej VML. W rozmowie z WP Sportowymi Faktami przyznał jednak, że samo wydarzenie nie powinno być traktowane tak surowo.

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- Robert ma być dla Chicago Fire takim kołem zamachowym i klub ma pewnie wiele nauki przed sobą. Nie demonizujmy tego, że prezentacja odbyła się w takich warunkach - ocenił marketingowiec. Podkreślił też, że klub ze stanu Illinois musiał działać szybko, gdyż przerwa na mistrzostwa świata w rozgrywkach MLS dobiega końca.

Hugo-Bader o Lewandowskim: "Zobaczymy, co będzie dalej"

Jego zdaniem, kluczowe będą działania marketingowe w najbliższym czasie. - Zobaczymy, co będzie dalej i jak Chicago wykorzysta Roberta w kolejnych miesiącach. Nie tylko jako lidera na boisku, ale też twarz projektu. Zobaczymy, jaki kontent będzie powstawał wokół Lewandowskiego, jak będą promować jego koszulki - stwierdził Jędrzej Hugo-Bader.

Tymczasem już za kilka godzin możemy być świadkami debiutu Roberta Lewandowskiego w nowej drużynie. Trzecie w konferencji wschodniej Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps - liderami na zachodzie. Pierwszy gwizdek wybrzmi o 2:00 naszego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.