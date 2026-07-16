"Griezmann, Lewandowski, Messi". Oto plan Amerykanów. Kluczowa rola Polaka

- Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem i że mogę dołączyć do Chicago Fire. Jak powiedział trener, nie jest dla mnie ważne, ile wygrałem, ale ile mogę dać nowemu klubowi, żeby wygrywać tytuły. Jestem bardzo szczęśliwy, bo to nowy etap mojego życia i kariery - powiedział Robert Lewandowski na powitalnej konferencji w Chicago Fire. Jego transfer, choć może niezbyt efektownie "opakowany", jest kolejnym mocnym sygnałem wysłanym przez amerykańską piłkę nożną.

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W tamtejszej lidze będzie też występował Antoine Griezmann (Orlando City), a już wcześniej trafili tam m.in. Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul (wszyscy Inter Miami), Heung-min Son, Hugo Lloris (obaj Los Angeles FC), Thomas Mueller (Vancouver Whitecaps) oraz Marco Reus (Los Angeles Galaxy). Zresztą wspomniani wcześniej dwaj Argentyńczycy za moment mogą wygrać mistrzostwa świata, których współgospodarzami są Stany Zjednoczone. Czy w tym kraju można spodziewać się gwałtownego wzrostu zainteresowania "soccerem"?

Nad tym pochylił się portal francuskiego RMC Sport. I już w tytule stawia pytanie: "Griezmann, Lewandowski, Messi: jak MLS zamierza wykorzystać w Stanach Zjednoczonych szaleństwo związane z mistrzostwami świata?". Następnie przedstawiono, jak wygląda sytuacja ligi we własnym kraju.

Gra ona w systemie wiosna-jesień, w związku z czym musiała zostać zawieszona na czas wielkiej imprezy. Trwało to od 26 maja, a dobiegnie końca w czwartek 16 lipca (w Polsce będą to godziny wieczorne lub wręcz nocne), mimo że zostały jeszcze dwa najważniejsze mecze mundialu (o trzecie miejsce 18 lipca i finał 19 lipca).

Powrót ma być jednak huczny. "Liga postanowiła wyprzedzić bieg wydarzeń i uruchomiła zakrojoną na szeroką skalę kampanię komunikacyjną. Od poniedziałku we wszystkich amerykańskich stacjach telewizyjnych - w tym w FOX (posiadającym prawa do transmisji rozgrywek w USA) - emitowany jest spot zapowiadający powrót MLS. W promocji tej występują największe gwiazdy ligi, takie jak Messi i Son, a także cieszący się ogromną popularnością właściciele klubów: David Beckham (Inter Miami), Kevin Durant (Philadelphia Union), Earvin 'Magic' Johnson (Los Angeles FC) oraz Matthew McConaughey (Austin FC)" - czytamy. Na końcu spotów promocyjnych pojawia się wymowne hasło, nawiązujące do mundialu: "Dzięki, świecie, odtąd zajmiemy się tym sami" - chodzi tu oczywiście o generowanie wielkich piłkarskich emocji.

- Mistrzostwa świata przyciągną do tej dyscypliny miliony nowych kibiców, a naszą misją jest sprawienie, by ich piłkarska przygoda nie zakończyła się wraz z końcem turnieju. Celem tej kampanii jest pokazanie odbiorcom, że w MLS co tydzień czekają na nich kluby, społeczność i wyjątkowa historia. Nawiązujemy relacje z kibicami poprzez kulturę, muzykę i rozrywkę, ułatwiając im poznawanie ligi - czy to za pośrednictwem Apple TV, czy też na lokalnym stadionie. MLS nigdy wcześniej nie była tak ambitna ani tak mocno związana z wydarzeniami kształtującymi kulturę; z radością witamy więc zupełnie nowe pokolenie fanów - tłumaczyła "The Hollywood Reporter" Radhika Duggal, dyrektorka ds. marketingu MLS.

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W poprzednim sezonie średnia widzów na mecz wynosiła 120 tys., co nie jest imponującym wynikiem jak na ponad 340-milionowy kraj. W zwiększeniu zainteresowania mają pomóc właśnie transfery Lewandowskiego i Griezmanna, dwóch ikon światowej piłki nożnej, co "mogłyby wzbudzić entuzjazm wśród nowych kibiców". Przeszkód jednak nie brakuje.

"Od momentu powstania ligi, utworzonej przy okazji mistrzostw świata w USA w 1994 roku, towarzyszy jej wizerunek rozgrywek drugiej kategorii, do których zawodnicy trafiają, by powoli kończyć karierę. Dodatkowymi przeszkodami są surowe przepisy dotyczące wynagrodzeń, które nie przyciągają największych gwiazd, oraz niezbyt imponująca oglądalność telewizyjna" - zauważono.

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Być może transfery dwóch wielkich zawodników okażą się dla ligi niemal takim bodźcem (bo raczej nie identycznym) jak przybycie Messiego, który zdaniem Dana Courtemanche’a, dyrektora ds. komunikacji MLS, przebił nawet przenosiny Davida Beckhama do LA Galaxy w 2008 r.

- Aura Messiego jest po prostu niezwykła. Ma on ponad 500 milionów obserwujących na Instagramie. Dociera zatem do znacznej części świata - ludzi, którzy go śledzą i znają, a dzięki temu wiedzą, że gra w MLS i błyszczy w barwach Interu Miami - mówił Courtemanche, który zwrócił też uwagę na liczną reprezentację Amerykanów na mundialu. - W tych mistrzostwach świata wzięli udział najlepszy piłkarz globu i w sumie 45 naszych zawodników, którzy spędzili na boisku sporo czasu - podkreślił.

Trudno jednak oszukiwać się, że Argentyńczyk nie przyjechał na Florydę na piłkarską emeryturę. Co nie przeszkadza mu wykręcać astronomicznych liczb, a to może trochę kwestionować poziom sportowy rozgrywek. Dyrektor komunikacji stara się jednak dostrzegrać pozytywy.

- Nikogo nie powinno dziwić, że w MLS prezentowany jest wysoki poziom. Każdy ma prawo do własnego zdania. Fakty jednak wskazują, że w naszej lidze grają jedni z najlepszych piłkarzy na świecie - oznajmił. Według niego celem na czas po mundialu jest "przekonać wszystkich fanów - zarówno nowych, jak i tych wiernych od dawna - nie tylko do oglądania meczów w telewizji, ale także, a może przede wszystkim, do wspierania lokalnego klubu".

Pierwszy krok w tym kierunku ma zostać wykonany 16 lipca, gdy po mundialowej przerwie zostaną rozegrane cztery mecze MLS. W tym Chicago Fire z Vancouver Whitecaps, reklamowane jako możliwy debiut Roberta Lewandowskiego i jego pojedynek z Thomasem Muellerem, długoletnim kolegą z szatni Bayernu Monachium. Spotkanie na Soldier Field rozpocznie się o godz. 2:30 w piątek 17 lipca czasu polskiego, relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.