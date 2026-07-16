Dwukrotni mistrzowie świata zgodzili się na mecz z Rosją! Znamy termin

Reprezentacja Urugwaju uczestniczyła w tegorocznym mundialu. Podopieczni Marcelo Bielsy jednak kompletnie zawiedli. Najpierw zremisowali z Arabią Saudyjską 1:1, następnie podzielili się punktami z Republiką Zielonego Przylądka (2:2), po czym przegrali z Hiszpanią 0:1. To wszystko sprawiło, że odpadli z turnieju już po fazie grupowej. Na drużynę wylała się fala krytyki, a nowym, tymczasowym selekcjonerem ma zostać legendarny Diego Forlan i łączyć tę funkcję z prowadzeniem drużyny do lat 20.

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Urugwaj ma zagrać z Rosją

Forlan ma poprowadzić seniorską reprezentację Urugwaju we wszystkich meczach w najbliższych miesiącach, wliczając też w to spotkania rozgrywane na wiosnę 2027 roku. Nie jest zatem wykluczone, że będzie brał udział w meczu Urugwaju z Rosją.

Rosyjskie media informują, że obie federacje są coraz bliżej porozumienia ws. rozegrania spotkania towarzyskiego. Ważne są tutaj słowa Ignacio Alonso, prezesa Urugwajskiej Federacji Piłkarskiej.

- W tym roku nie da się zagrać z Rosją, ponieważ mamy już zarezerwowane wszystkie sześć meczów w terminach zgodnych z FIFA. Taka okazja nadarzy się dopiero w marcu przyszłego roku. Mecz z Rosją może odbyć się zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. Zawsze szukamy możliwości organizacji meczów poza granicami kraju - powiedział Alonso w rozmowie z portalem Sport24.ru.

Rosja może rozgrywać tylko mecze towarzyskie. W tym roku stoczyła m.in. pojedynek z Egiptem (przegrany 0:1). Wiele wskazuje na to, że doczeka się spotkania z jeszcze bardziej renomowanym rywalem.

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Urugwaj na ten moment jest w dołku, ale to ekipa mająca w składzie kilku bardzo dobrych piłkarzy i jednocześnie to ważna reprezentacja dla historii futbolu. W 1930 i 1950 roku sięgnęła po mistrzostwo świata. W obecnym stuleciu najlepiej spisała się na mundialu rozegranym szesnaście lat temu w RPA, kiedy zajęła czwarte miejsce.