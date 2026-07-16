To już dzisiejszej nocy! Gdzie debiut Lewandowskiego w Chicago Fire?

Robert Lewandowski po wielu tygodniach spekulacji zdecydował się na kontynuowanie kariery w amerykańskiej lidze MLS. Po czterech latach spędzonych w Barcelonie jego nową drużyną została ekipa Chicago Fire.

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Lewandowski zagra od pierwszych minut w Chicago Fire?

Polski napastnik podpisał kontrakt do 30 czerwca 2028 roku. Według doniesień medialnych, jego umowa będzie drugą - po Leo Messim - najwyższą w lidze MLS. Zarobki kapitana naszej reprezentacji mają zależeć od kilku składowych. Ostatecznie jednak jego roczna gaża może przekroczyć 20 mln dolarów rocznie, wliczając w to bonusy. To około 75 mln złotych.

Robert Lewandowski od pierwszych chwil w Chicago będzie miał za zadanie udowodnić, że jest wart tak wielkich pieniędzy. Z miejsca został jedną z największych gwiazd całej ligi, a przedstawiciele Fire oczekują od niego zdobywania dużej liczby goli.

- Przede wszystkim Robert jest wzorowym profesjonalistą i jest nim praktycznie od zawsze. Wie, jak utrzymać swoje ciało w świetnej kondycji i zmusić je do optymalnego wysiłku. Uważam, że może służyć jako przykład. Ci, którzy się od niego uczą, podpatrują jego poruszanie się oraz sposób wykańczania akcji. Myślę, że jest w stanie wiele nauczyć naszą młodzież - przyznał trener Gregg Berhalter.

Kapitan reprezentacji Polski prawdopodobnie wkrótce zadebiutuje w ekipie Chicago Fire. Raczej nie wystąpi od pierwszej minuty pojedynku z Vancouver. Jak sam przyznał podczas konferencji prasowej, potrzebuje trochę czasu na adaptację w nowym środowisku. To jednak nie wyklucza możliwego wejścia "Lewego" na plac gry w drugiej połowie spotkania z Whitecaps. Zawodnikiem tej drużyny jest były kolega 37-latka z Bayernu Monachium, Thomas Mueller.

Sezon w Stanach Zjednoczonych odbywa się w systemie wiosna - jesień. To oznacza, że jesteśmy w trakcie rozgrywek. Nowy zespół kapitana reprezentacji Polski po 14 kolejkach zajmuje 3. miejsce w Konferencji Wschodniej.

Debiut Lewandowskiego. O której mecz Chicago Fire - Vancouver Whitecaps. Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Możliwy debiut Roberta Lewandowskiego w drużynie Chicago Fire odbędzie się w nocy z czwartku 16 na piątek 17 lipca. Początek o godzinie 2.30 polskiego czasu. Rozgrywki Major League Soccer nie są transmitowane przez żadną polską telewizję. Liga MLS pokazywana jest wyłącznie na platformie streamingowej Apple TV. Pakiet podstawowy kosztuje 34,99 zł miesięcznie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z meczu Chicago Fire - Vancouver Whitecaps na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.