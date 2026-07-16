Boniek wprost o nowej lidze Lewandowskiego. "Wszyscy Polacy uciekli"

Robert Lewandowski jest już w Chicago. We wtorkowy poranek 14 lipca odbył swój pierwszy trening z nowymi kolegami z drużyny, a kilka godzin później został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Chicago Fire. Według wielu, sposób, w jaki klub z Wietrznego Miasta przywitał kapitana reprezentacji Polski, pozostawił wiele do życzenia.

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Konferencja prasowa, na której przywitano Lewandowskiego w Chicago, odbyła się tuż przed rozpoczęciem spotkania Francja - Hiszpania na mistrzostwach świata. Oczy były więc skupione głównie na półfinale mundialu. - To było troszeczkę niegodne Roberta... Ale może to i dobrze, że tak to się potoczyło? Może przyda mu się więcej spokoju? - zastanawiał się Jakub Kosecki w najnowszym odcinku "Studia Mundialowego" Sport.pl.

Zbigniew Boniek jasno o transferze Roberta Lewandowskiego

Sam pomysł przejścia 37-latka do Chicago miał swoich przeciwników. Jednym z nich jest Zbigniew Boniek, który nie po raz pierwszy zaznaczył, że na miejscu Lewandowskiego podjąłby inną decyzję. - Wyjazd do Chicago to decyzja biznesowo-obyczajowa. Nie przewiduję, żeby Robert miał wielką satysfakcję grania w tej drużynie - przepowiada były prezes PZPN-u w rozmowie dla Polsatu Sport.

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Jego zdaniem Lewandowski byłby szczęśliwszy, dołączając do... Lecha Poznań. - Wydaje mi się, że pomiędzy Lechem a Chicago nie ma żadnej różnicy w poziomie, a byłby to powrót do korzeni, do drużyny, w której w Polsce wypłynął na szerokie wody, zdobył mistrzostwo Polski itd. (...) Wiadomo jednak, że Lech nie mógł mu zaoferować tak wysokiego kontraktu - powiedział. Boniek proponował Lewandowskiemu powrót do Ekstraklasy już miesiąc temu, jeszcze przed podpisaniem umowy z Fire.

Boniek: Wszyscy uciekają z MLS przy pierwszej okazji

Według byłego prezesa Związku, specyfika rozgrywek odpycha Polaków, którzy próbują swoich sił w Ameryce. - Mieliśmy ostatnio w MLS kilku Polaków, Karol Świderski, Mateusz Bogusz, Adam Buksa, Przemysław Frankowski i inni. Wszyscy grali w tej lidze z powodzeniem, ale jak się tylko pojawiła możliwość, to niemal wszyscy uciekli stamtąd - zauważa Zbigniew Boniek.

Już na dniach zakończy się mundialowa przerwa w rozgrywkach Major League Soccer. W nocy z czwartku na piątek rozegrane zostaną cztery spotkania, a jednym z nich będzie mecz Chicago Fire. Robert Lewandowski będzie miał okazję na debiut przeciwko Vancouver Whitecaps, w którym występuje jego dobry znajomy z Bayernu Monachium - Thomas Mueller.