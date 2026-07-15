Tak wyglądała prezentacja Lewandowskiego. "To było niegodne Roberta"

Przypomnijmy, że już w dniu prezentacji dziennikarze obecni w Chicago zwracali uwagę na chaos organizacyjny. Jak relacjonował Jakub Białek z Weszło i Kanału Zero, w oficjalnym sklepie Chicago Fire nie można było kupić koszulki Roberta Lewandowskiego, mimo że właśnie ogłaszano transfer jednego z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy świata.

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Kosecki wprost o prezentacji Lewandowskiego. Później zaskoczył

Wielu obserwatorów podkreślało również, że cała oprawa wydarzenia nie przystawała do rangi zawodnika, który przez ostatnie cztery sezony występował w Barcelonie i wcześniej przez lata był gwiazdą Bayernu Monachium.

Oburzenie budzi także fakt, że konferencję powitalną zorganizowano około pół godziny przed startem półfinału mundialu Francja - Hiszpania. A przecież oczywiste było, iż uwaga kibiców będzie skupiona właśnie głównie na tym, co dzieje się w trakcie hitu na mistrzostwach świata.

O prezentację nowego napastnika Chicago Fire został zapytany Jakub Kosecki w programie Sport.pl "Studio Mundialowe". Były piłkarz nie ukrywał, że sposób potraktowania kapitana reprezentacji Polski mocno go zaskoczył.

- To było troszeczkę niegodne Roberta... Ale może to i dobrze, że tak to się potoczyło? Może przyda mu się więcej spokoju? Z piłkarskiego punktu widzenia mogę powiedzieć, że sam żyłem w Stanach Zjednoczonych, bo tata grał w Chicago Fire i w USA wiele się nauczyłem, miałem sporo pięknych chwil. Zazdroszczę Robertowi i jego rodzinie, że będą mieli okazję żyć w Chicago - powiedział Kosecki.

Słowa byłego reprezentanta Polski pokazują jednak, że mimo rozczarowania organizacją prezentacji dostrzega on także pozytywne strony przeprowadzki Lewandowskiego do MLS.

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Choć pierwsze dni Lewandowskiego w nowym klubie zostały przyćmione przez organizacyjne niedociągnięcia, kibice Fire liczą, że na boisku Polak szybko przypomni, dlaczego jest uznawany za jednego z najwybitniejszych napastników XXI wieku. "Lewy" ma być wśród największych gwiazd MLS, a to przecież liga, w której występuje m.in. Lionel Messi.

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