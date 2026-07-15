Cyrk w polskim klubie. Znany trener odszedł po 27 dniach

Przemysław Cecherz w 27 dni został zatrudniony i przestał być odpowiedzialny za zespół Stali Stalowa Wola. To kolejny przykład tego, jak krótki odstęp czasu dzieli niekiedy komunikat klubowy w stylu: "Trenerze, witamy!" od poinformowania o zakończeniu współpracy.

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To była krótka przygoda. Cecherz nie jest już trenerem Stali Stalowa Wola

- Gratuluję objęcia funkcji trenera w nowym klubie. Stal Stalowa Wola to znana marka na polskim podwórku - zaczął rozmowę dziennikarz Sport.pl Kacper Sosnowski w jednym z odcinków naszego "Studia Mundialowego". - Dziękuję ślicznie - odpowiedział gość Przemysław Cecherz, dopowiadając, że chciał "szybko wrócić", bo "uwielbia pracować". Niestety dla niego, obowiązki na Podkarpaciu skończyły się już po niespełna miesiącu.

Cecherz jest znanym w naszym kraju szkoleniowcem. W trakcie kariery prowadził m.in. Raków Częstochowa, Widzewa Łódź, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Chojniczankę Chojnice czy Wieczystą Kraków. Co ciekawe, miał wcześniej również epizod w Stali Stalowa Wola. Prowadził ją od początku sezonu 2009/10 do 21 września 2009 roku.

"Informujemy, iż Przemysław Cecherz nie będzie dłużej trenerem Stali Stalowa Wola. Kontrakt z dotychczasowym szkoleniowcem został rozwiązany za porozumieniem stron. Dziękujemy trenerze i życzymy powodzenia w dalszej pracy" - brzmi lakoniczny i standardowy komunikat klubu w mediach społecznościowych ze środy 14 lipca. Powitanie miało miejsce 17 czerwca.

53-latek miał walczyć ze Stalą o awans do I ligi. Misja ta zakończyła się zdecydowanie przedwcześnie. Cecherz zdążył poprowadzić ekipę ze Stalowej Woli tylko w zremisowanym 2:2 meczu sparingowym z Avią Świdnik.

"Najpierw we wtorkowe popołudnie dziennikarz Maciej Decowski-Niemiec poinformował, że trener zrezygnował z pracy, a najbliższy trening drugoligowca ma poprowadzić w zastępstwie Stanisław Szpyrka. Niedługo później pojawił się oficjalna informacja w tej sprawie na instagramowym koncie klubu. Warto przypomnieć, że pod koniec czerwca w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje o tym, że Miasto Stalowa Wola otrzymało ofertę sprzedaży klubu. Zainteresowanymi są przedsiębiorcy Zbigniew Rogalski i Mariusz Iwański" - czytamy w portalu gol24.pl.

To niejedyne szybkie rozstanie w Stali w ostatnim czasie. Na początku czerwca funkcję dyrektora sportowego przejął Michał Wrzos, który po zaledwie... kilku dniach opuścił klub z Podkarpacia.

Według doniesień medialnych nowym dyrektorem sportowym drużyny ze Stalowej Woli może zostać Brazylijczyk Leandro Messias dos Santos. Nie wiadomo, kto przejmie schedę po Cecherzu.

Rozgrywki II ligi zaczynają się 24 lipca. Stal Stalowa Wola dzień później zagra na wyjeździe z drugą drużyną Legii Warszawa.