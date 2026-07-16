Alves totalnie zaskakuje. "Byłem szczęśliwszy, zarabiając 113 euro w więzieniu"

Na początku 2023 roku Dani Alves zakończył obfitą w sukcesy karierę piłkarską. Powodem był fakt, że trafił do aresztu. Spędził w nim czternaście miesięcy, będąc oskarżonym o napaść seksualną w jednym z nocnych klubów. W lutym 2024 został skazany na cztery i pół roku więzienia, grzywnę w wysokości 150 tysięcy euro i zakaz zbliżania się do ofiary. Miesiąc później po wpłaceniu kaucji w wysokości miliona euro opuścił więzienie. Wyraził wówczas zgodę na cotygodniowe stawianie się w sądzie.

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Dani Alves zaskoczył swoim wyznaniem

Wiele dla Daniego Alvesa zmieniło się w marcu 2025 roku. Wtedy bowiem Wysoki Trybunał Sprawiedliwości Katalonii uchylił wyrok, powołując się na niewystarczające dowody i sprzeczności w zeznaniach ofiary.

Świetny przed laty boczny obrońca rozpoczął nowe życie i został pastorem. Już w październiku poprzedniego roku można go było dostrzec w jednej z parafii w Gironie.

Teraz natomiast Brazylijczyk wystąpił jako kaznodzieja w Gwatemali. Słowa, które wypowiedział, szybko obiegły media społecznościowe. Jak pisze CNN Brasil, 43-latek oświadczył na scenie, że był szczęśliwszy w więzieniu niż w trakcie kariery.

- Zarabiałem miliony euro dzięki Bogu i piłce nożnej, ale w więzieniu, zarabiając 113 euro, byłem szczęśliwszy niż zarabiając miliony. Wcześniej grałem w piłkę nożną, a teraz siedziałem w więzieniu i sprzątałem dom, ale miałem przy sobie ojca (Boga - przyp.red.). Mówiłem: "Cóż są warte miliony euro bez ojca?" - wyznał.

Brazylijczyk zawarł pakt z Bogiem

- Musimy poważnie traktować sprawy Boże. Jestem tego dowodem. Zawarłem pakt z Bogiem. W środku burzy zawsze jest posłaniec od Boga. Ten posłaniec zaprowadził mnie do Kościoła i pokazał mi drogę - dodał po chwili.

W mediach społecznościowych stosunkowo szybko pojawiło się sporo komentarzy na temat byłego piłkarza Barcelony. Kibice dodają jego zdjęcia i emocjonują się tym, co mówi.

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Sam Dani Alves daje do zrozumienia, że obecnie - w nowej roli - czuje się znakomicie. Wygląda na to, że obecnie z futbolem nie ma wiele wspólnego.