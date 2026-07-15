Peszko przemówił ws. transferowego hitu Wieczystej

Jeszcze w sezonie 2020/2021 drużyna Wieczystej Kraków grała w rozgrywkach piątej ligi. Aż trudno uwierzyć, że teraz zespół budowany za duże pieniądze szykuje się do swojego debiutanckiego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Krakowianie wcale nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. - Widzimy ile kluby z Ekstraklasy zainwestowały w nowych piłkarzy... Jeśli zimą nie będziemy musieli się bardzo martwić o pozostanie w lidze, nie będziemy musieli wykonywać nerwowych ruchów, to będzie OK. Jeśli będziemy na pozycjach 8-10 z niewielką stratą do czołówki, być może wtedy zaatakujemy. Na razie spokojnie. Przecież może być i tak, że liga szybko zweryfikuje nas negatywnie - powiedział Sławomir Peszko, wiceprezes ds. sportowych Wieczystej Kraków.

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Sławomir Peszko przemówił ws. potencjalnego hitu transferowego Wieczystej Kraków

Do Wieczystej Kraków dołączyli w trakcie letniej przerwy m.in. Matus Vojtko, Ben Lederman czy Antonio Milić, stoper grający ostatnio w drużynie mistrza Polski - Lechu Poznań. Być może to jeszcze nie koniec wzmocnień beniaminka PKO BP Ekstraklasy.

Teraz Sławomir Peszko skomentował ewentualny transfer 30-letniego obrońcy Lubomira Satki, który jest na liście życzeń włodarzy krakowskiego klubu. O zainteresowaniu tym piłkarzem mówiło się już od kilku tygodni.

- My rozmawialiśmy także z Lubomirem Satką, który miał bardzo wysoki kontrakt. Miał swobodę, by czekać na kolejne oferty. My nie mamy dużo czasu, bo liga rusza za dwa tygodnie. Oczywiście, zostawiamy sobie możliwość zrobienia transferu w sierpniu. Jeśli ktoś nie trafi do klubu pierwszego wyboru, a my będziemy jego drugą albo trzecią opcją, a on dla nas pierwszą - możemy do tematu wrócić - powiedział Sławomir Peszko w rozmowie z TVP Sport.

Satka w barwach Lecha Poznań zagrał 113 spotkań, zdobył pięć goli i miał cztery asysty.

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Wieczysta Kraków na inaugurację sezonu PKO BP Ekstraklasy w piątek, 24 lipca zagra na wyjeździe z Radomiakiem.