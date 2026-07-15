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W Hiszpanii zareagowali na słowa Lewandowskiego. "Ogromne poruszenie"

Hiszpańskie media nie zapominają o Robercie Lewandowskim i jego wyczynach w FC Barcelonie. Dziennik "Mundo Deportivo" napisał tekst o pierwszych dniach Polaka w Chicaco Fire.
Robert Lewandowski
Fot. Jayden Mack/Getty Images

- Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem i że mogę dołączyć do Chicago Fire - to pierwsze słowa Roberta Lewandowskiego na konferencji prasowej, na której został zaprezentowany jako nowy piłkarz amerykańskiego klubu Chicago Fire.

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Robert Lewandowski na konferencji prasowej wrócił też do czasów gry w Barcelonie. - Po odejściu z Barcelony nie chciałem zostać w Europie. Z jednej strony to była trudna decyzja dla mnie i mojej rodziny, żeby opuścić Europę. Ale nie potrafiłem siebie wyobrazić w innym klubie po odejściu z Barcelony. Wiedzieliśmy, że kolejny etap będzie poza Europą - przyznał Lewandowski. 

I właśnie na te słowa Lewandowskiego zwrócił uwagę hiszpański dziennik "Mundo Deportivo". I na jego żart z konferencji. 

"Chcę zdobywać tytuły na tym nowym etapie mojej kariery i życia - dodał Lewandowski, który zażartował również, że 'po życiu w Barcelonie nie jest łatwo, ale jestem z Polski i się zaadaptuję'" - pisze "Mundo Deportivo". 

Dziennik napisał artykuł o pierwszych dniach Lewandowskiego w Chicago Fire. 

"Przyjście Lewandowskiego do Chicago wywołało ogromne poruszenie w mieście i wzbudziło wielkie oczekiwania wśród kibiców, którzy marzą o ponownym zdobyciu mistrzostwa MLS. Jedyne wywalczyli w 1998 roku. Lewandowski jest już gotowy na nowy etap swojej kariery. Polak przyleciał do amerykańskiego miasta w poniedziałek wieczorem, a we wtorek odbył pierwszy trening z nowymi kolegami, którzy przyjęli go z otwartymi ramionami. Trener Berhalter osobiście powitał go w ośrodku treningowym klubu, po czym Lewandowski wyszedł na boisko" - czytamy.

Na koniec artykułu dziennikarz Jordi Batalla napisał piękne zdanie. "Teraz Lewandowski będzie chciał dalej budować swoją legendę jako jeden z najwybitniejszych strzelców". 

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Lewandowski najprawdopodobniej zadebiutuje w Chicago Fire w piątek. Jego zespół o godz. 2.30 czasu polskiego zmierzy się u siebie z liderem (32 punkty w 14 meczach) Konferencji Zachodniej MLS - Vancouver Whitecaps. 

Chicago Fire z 26 punktami w 14 meczach zajmuje trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej. Do prowadzącego Nasvhille SC traci siedem punktów.  

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