Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire jak na razie nie jest gorącym tematem w "Wietrznym Mieście". We wtorek (14 lipca) napastnik potrenował z nową drużyną i został "zaprezentowany". Cudzysłów nie jest tutaj użyty przypadkowo. Jednym z najbardziej wymownych obrazków dnia była sytuacja związana z klubowym sklepem. Jak relacjonował Jakub Białek, dziennikarz Weszło i Kanału Zero, kilka godzin po prezentacji w oficjalnym punkcie sprzedaży nie można było kupić koszulki z nazwiskiem Lewandowskiego.

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Koszmarna prezentacja. "Szansa została pogrzebana"

"Godzina 16:30, tak wygląda sklep (?) Chicago Fire w dniu prezentacji Roberta Lewandowskiego. Spóźniłem się, ale pracownicy składający ten kramik mówią, że nie mają koszulek Lewandowskiego. Jest otwarte jeszcze jedno stoisko na obrzeżach Chicago. Dzwonię. - Koszulki Lewandowskiego? Nie mamy. Fire zupełnie niegotowe. Szok" - napisał Białek w mediach społecznościowych.

Na tym jednak nie koniec. W swojej relacji dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Dariusz Dobek zwrócił uwagę, że klub całkowicie zmarnował ogromny potencjał marketingowy związany z pozyskaniem Polaka.

"Szansa na wypromowanie klubu nie tylko w Stanach, ale i poza ich granicami została spektakularnie pogrzebana. Zwłaszcza że jest wśród kogo ten transfer promować" - napisał.

Trudno się dziwić takim opiniom. Do Chicago Fire trafił największy piłkarz w historii klubu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego futbolu. Lewandowski przez ostatnie cztery sezony reprezentował Barcelonę, wcześniej przez lata był gwiazdą Bayernu Monachium, a do Stanów Zjednoczonych przyjechał jako legenda reprezentacji Polski i jeden z najlepszych napastników swojej epoki.

Marketingowcy się nie popisali

Tymczasem - jak relacjonują polscy dziennikarze obecni w Chicago - cała prezentacja sprawiała wrażenie przygotowanej naprędce. Brak klubowych koszulek z nazwiskiem nowej gwiazdy czy skromna oprawa wydarzenia wywołały zdziwienie, zwłaszcza że chodziło o transfer, który miał zwrócić uwagę kibiców nie tylko w USA, ale i na całym świecie.

"Przegląd Sportowy" podsumował sprawę jednoznacznie. Według redakcji z powitalnej konferencji Roberta Lewandowskiego płynie ważny wniosek. Marketingowcy polskich klubów piłkarskich nie mają powodów do kompleksów wobec swoich zachodnich odpowiedników.

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Organizacja prezentacji nowego napastnika Chicago Fire pokazała bowiem, że nawet kluby z MLS potrafią nie wykorzystać jednej z największych marketingowych okazji w swojej historii. Można by rzec, iż ten transfer na ten moment nie został w ogóle ograny.