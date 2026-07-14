Marciniak i spółka gotowi na finał mundialu. "Prosto z Miami"

Wciąż nie wiadomo, czy Szymon Marciniak poprowadzi jeszcze mecz na tegorocznym mundialu. Okazji pozostało niewiele, bo został półfinał Anglia - Argentyna (rozjemcą rywalizacji będzie Amerykanin, Ismail Elfath), mecz o trzecie miejsce i wielki finał. - Gdyby Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia meczu o mistrzostwo świata, stałby się absolutnie najwybitniejszym sędzią w historii piłki nożnej. Dotychczas nikt dwóch takich finałów nie prowadził - stwierdził w TVP Sport Rafał Rostkowski i dodał, że gdyby nie został obsadzony w żadnym z tych spotkań, to "byłaby porażka komisji sędziowskiej FIFA". Zagraniczne media również uważają go za jednego z faworytów do sędziowania finału.

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Marciniak przerwał milczenie. "Prosto z Miami, jeszcze z mistrzostw świata"

Teraz polski arbiter w końcu przerwał milczenie. Co prawda nie powiedział nic o planach na przyszłość, ale podkreślił, że nadal jest w Stanach Zjednoczonych. Nagranie na TikToku zamieścił profil klubu KS Raszyn, a najlepszy polski sędzia zwrócił się bezpośrednio do osób związanych z tą drużyną. - Prosto z Miami, jeszcze z mistrzostw świata. Chciałem pozdrowić serdecznie całą społeczność klubu sportowego KS Raszyn. Pozdrowienia dla wszystkich grup młodzieżowych. Trenujcie, walczcie o swoje marzenia. Nie ma rzeczy niemożliwych - zaczął.

- Można być wspaniałym piłkarzem, ale może, jak wam coś się nie uda, zapraszam na kurs sędziowski i będziecie mogli dalej kontynuować swoją przygodę, być może karierę na największych światowych boiskach. Ale póki co, reprezentujecie fajny klub, macie fajnego prezesa, z którym się znam i trzymam za was kciuki. Pozdrawiam. Życzę samych dobrych wyników, ale nawet jeśli coś się nie powiedzie, to pamiętajcie, taki jest sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Zawsze razem gramy do jednej bramki - dodał.

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Nagranie Marciniak zakończył pozdrowieniami z USA. - Pozdrowienia prosto z Miami z mistrzostw świata. Trzymajcie się, cześć - podsumował.

W rozmowie z Interią Zbigniew Przesmycki, były szef sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, który rozmawiał z polskimi arbitrami przebywającymi w Stanach Zjednoczonych, stwierdził, że Szymon Marciniak i jego asystenci są "mentalnie gotowi" do poprowadzenia finału. - Niedawno zdzwoniliśmy przez WhatsApp i wszyscy czują się świetnie. Czekają na decyzję i mentalnie są na pewno gotowi. Nie mają jednak wielkiego ciśnienia, że muszą sędziować finał. I moim zdaniem to właściwe podejście - przekazał.