Nowe wieści ws. debiutu Lewandowskiego w Chicago Fire

Jeśli spełniłby się optymalny scenariusz, to Robert Lewandowski zadebiutuje w barwach Chicago Fire już w piątek 17 lipca o godz. 2:30 polskiego czasu w meczu z Vancouver Whitecaps. Miałby wtedy okazję do zmierzenia się ze swoim starym kolegą z Bayernu Monachium, Thomasem Muellerem.

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Robert Lewandowski błyskawicznie zadebiutuje w barwach Chicago Fire?

Dopiero od środy Robert Lewandowski przebywa w Stanach Zjednoczonych i ma za sobą intensywne pierwsze godziny na amerykańskiej ziemi. Badania medyczne, trening z nowymi kolegami, różne obowiązki związane z dołączeniem do Chicago Fire, a jeszcze pewnie wiele przed nim. Jak więc wygląda szansa na jego debiut już w piątkowym spotkaniu?

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- Z tego, co wiem, Gregg Berhalter bardzo chce, by Lewandowski zagrał. Pytanie jednak, czy Polak jest gotowy, skoro miał teraz wakacje. Być może jednak fakt, że w ostatnich dniach trenował na Legii, zwiększa jego szanse, by chociaż na chwilę pojawić się na boisku. Ten mecz cały czas jest reklamowany jego twarzą - podejrzewam więc, że nie wyjdzie w pierwszym składzie, ale jest szansa, że kibice w jakiś sposób go zobaczą - powiedział na kanale Meczyki.pl Daniel Bociąga z polonijnej stacji radiowej z Chicago WPNA FM.

A jaki plan mają na Lewandowskiego w nowym klubie? - Myśleliśmy od jakiegoś czasu o tym, jak go najlepiej wykorzystać na boisku. Ważne jest, by kreować mu dobre sytuacje do strzelania bramek, bo to właśnie robi najlepiej. Będziemy go wdrażać do drużyny od pierwszego dnia. Jesteśmy przekonani, że będzie miał natychmiastowy wpływ na naszą grę - powiedział trener Gregg Berhalter.