Klub z Ligi Mistrzów chce polskiego bramkarza

Polski bramkarz, który od wielu lat występuje w krajach francuskojęzycznych - Francji i Belgii - wkrótce może zmienić barwy klubowe. Mowa o Radosławie Majeckim, który według zagranicznych mediów jest na liście życzeń znanego klubu.

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Majecki zmieni klub? Chce go niedawny uczestnik LM

Pafos rozważa wyjątkowy przypadek bramkarza. To 26-letni Polak Radosław Majecki, który jest zawodnikiem Monaco, a w poprzednich latach grał na wypożyczeniu w takich drużynach, jak Legia Warszawa i Cercle Brugge. W zeszłym roku grał na wypożyczeniu w pierwszej lidze francuskiej w Stade Brestois. Pafos jest z nim w kontakcie, aby został nowym nabytkiem zespołu" - czytamy na portalu shootandgoal.cyprustimes.com.

Radosław Majecki wyjechał z Polski w 2020 roku. Według portalu Transfemarkt za jego przenosiny AS Monaco zapłaciło Legii Warszawa aż siedem milionów euro. Przez sześć kolejnych lat golkiper nie zawsze znajdował się w planach trenerów Monaco. Był wypożyczany do dwóch klubów. W rozgrywkach 2022/23 grał w Cercle Brugge, a w ostatnich w barwach Stade Brestois.

Dla Monaco rozegrał łącznie 49 meczów, w których wpuścił 57 goli i zanotował 16 czystych kont. W barwach Monaco zagrał osiem spotkań w Lidze Mistrzów. Dwa razy zagrał na "zero" z tyłu - z Bologną (1:0) i Aston Villą (1:0).

Wiadomo, że w Pafos nie powtórzy tego wyczynu. Choć Cypryjczycy to klub, który występował dopiero co w elitarnych rozgrywkach, to w ostatnim sezonie zajął dopiero czwarte miejsce w lidze cypryjskiej i w najlepszym wypadku zagra w Lidze Europy.

Radosław Majecki to jednokrotny reprezentant Polski. Debiut w narodowych barwach zanotował 9 października 2021 roku. Zagrał 33 minuty w meczu z San Marino (5:0).