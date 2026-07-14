Legenda Chicago Fire ostrzega Lewandowskiego. "Wyobrażam to sobie"

Robert Lewandowski ma już za sobą pierwszy trening w barwach Chicago Fire. Od kilkunastu godzin kapitan reprezentacji Polski przebywa na amerykańskiej ziemi, gdzie rozpocznie kolejny, być może ostatni etap swojej piłkarskiej kariery.

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Tak legenda Chicago Fire mówi o Robercie Lewandowskim

Przenosiny Roberta Lewandowskiego budzą sporo emocji w Polsce, ale chętnie wypowiadają się nt. temat także zagraniczni piłkarze. A jednym z nich jest żywa legenda klubu z Wietrznego Miasta Ante Razov, który jest najlepszym strzelcem w historii Chicago Fire. W 189 spotkaniach zdobył 88 bramek i zanotował 33 asysty.

- Słyszeliśmy plotki od miesięcy i to ma sens. Jedną z rzeczy, która czyniła nasz czas w Chicago czymś wyjątkowym, była więź z Polonią. Mieliśmy kilku ważnych polskich zawodników: Nowaka, Podbrożnego, Koseckiego – wybaczcie, jeśli o kimś zapomniałem. Istniała prawdziwa więź z miastem i społecznością, więc teraz to naturalne, by łączyć Lewandowskiego z Chicago. Próbują przywrócić drużynie status liczącej się w lidze. Powstaje nowy stadion, mają centrum treningowe, a teraz wydaje się, że mają najważniejszy element układanki - ocenił Razov w rozmowie z portalem Flashscore.

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Amerykanin wskazał także, co jest największym utrapieniem w grze w MLS. - To podróże zawsze dają się we znaki. Zawodnicy, z którymi pracuję w LAFC – Hugo Lloris, Bouanga, Carlos Vela, Giorgio Chiellini – trudno im sobie wyobrazić lot sześć godzin w jedną stronę, by zagrać w sobotę, potem cztery godziny lotu, by zagrać w środę, a następnie trzy lub cztery godziny powrotu do LA, by zagrać ponownie w weekend. W jednym miejscu może padać śnieg, a w innym panować lato. To najtrudniejszy element. Podróże są męczące, bo nie śpisz dobrze w hotelach, tylko w samolocie. Ludzie mówią, że narzekamy, ale to nie jest styl życia gwiazd rocka - zaznaczył.

Razov został zapytany także o to, czy Lewandowski może pobić jego rekord strzelecki dla Chicago Fire. Powiedział, że za jego czasów strzelano mniej bramek, a dziś bardziej premiuje się ofensywną grę. - Czy Robert może strzelić 30 goli? Tak, wyobrażam sobie to. Strzelał 30 bramek w Barcelonie. To inny poziom, a jego koledzy z drużyny nie będą tacy sami, ale wyobrażam sobie, że pomoże im ogromnie - rzekł, podkreślając, że Lewandowski najpierw będzie musiał zaaklimatyzować się w nowej drużynie i lidze.

Okazję na debiut w barwach nowej drużyny Robert Lewandowski może otrzymać w piątek 17 lipca o godz. 2:30 polskiego czasu. Wtedy Chicago Fire podejmie na swoim stadionie Vancouver Whitecaps, w którego barwach gra Thomas Mueller, a więc były kolega Lewandowskiego z czasów gry dla Bayernu Monachium.