Nie żyje polski "król oszustów". Wyłudził od legendy prawie 5 mln dolarów

Piotr O. to postać, o której śmiało można by nakręcić film. Pochodzący z Biłgoraja technik elektroradiolog nigdy nie zrobił kariery w swoim zawodzie. Zamiast tego wcielał się w różne postaci, by wyłudzać pieniądze od bogaczy. Bywał finansistą, doktorem medycyny lub ekonomii, a nawet liberyjskim dyplomatą. Podawał się nawet za arystokratę. Swój proceder rozpoczął w latach 90. w Wielkiej Brytanii. Wkrótce jednak wrócił do Polski.

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Wyłudził prawie 5 mln dolarów od Romario. Niebywała historia polskiego "króla oszustów"

Wtedy jednak zainteresowali się nim śledczy i O. przeniósł się do Niemiec. Tam odsiedział kilka lat w więzieniu za "wyprowadzenie" 4 mln marek. Po wyjściu na wolność kontynuował swoją przestępczą działalność, czy to znów w Wielkiej Brytanii, czy to w Polsce. Na początku lat 2000. został aresztowany, a prokurator przedstawił mu zarzuty wyłudzenia na ponad 40 mln zł, pranie brudnych pieniędzy i fałszowania czeków.

Największym echem odbiła się oczywiście sprawa oszukania Romario. - Brazylijczyk wpłacił na konto Piotra O. 4,85 mln dolarów, licząc na to, że ten będzie tak obracał jego pieniędzmi, iż zyski przekroczą 50 proc. Kilka dni po zawarciu umowy miliony Romario trafiły na jedno z kont w niemieckim Dresdner Banku - pisaliśmy na Sport.pl 9 lat temu.

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Nie żyje Piotr O. Podali przyczynę śmierci

Były reprezentant Brazylii i mistrz świata z 1994 r. swoich pieniędzy nigdy już nie odzyskał. Pod koniec listopada 2003 r. przyjechał za to Lublina, by zeznawać jako pokrzywdzony przed tamtejszym sądem. Ostatecznie O. został skazany w 2006 r. na 14 lat więzienia i 1,5 mln zł grzywny. Sąd nakazał również zwrot poszkodowanym ponad 40 mln zł. Po apelacji wyrok skrócono jednak do ośmiu lat, a O. wyszedł z więzienia już w 2009 r. za dobre sprawowanie.

Od tego czasu oszust jeszcze kilkukrotnie trafiał za kratki. Był nawet ścigany europejskim nakazem aresztowania. W końcu wiosną 2025 r. został sprowadzony do Polski, by odsiedzieć karę 13 lat. Końca wyroku jednak nie doczekał, bo jak poinformował "Fakt", w ostatnich miesiącach zmagał się chorobą onkologiczną. - Zmarł 6 lipca 2026 r. w szpitalu, a jego prochy spoczęły w rodzinnym grobie na jednym z biłgorajskich cmentarzy - mogliśmy przeczytać.