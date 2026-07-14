Lewandowski przeszedł chrzest w nowym klubie. Tak go potraktowali

- Będziecie szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników - taką obietnicę złożył kibicom Robert Lewandowski przed wylotem do Stanów Zjednoczonych i dołączeniem do Chicago Fire. Polak w środę wylądował w Wietrznym Mieście, gdzie czeka go dzień pełen wrażeń: trening z nowymi kolegami z drużyny i prezentacja w barwach nowego klubu.

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Robert Lewandowski ma za sobą pierwszy trening w Chicago Fire

Około godziny 17:30 polskiego czasu rozpoczął się pierwszy trening Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Napastnik wyszedł wtedy w koszulce treningowej nowej ekipy, a na start został powitany przez całą drużynę w tradycyjnym już "tunelu", gdy został poklepany przez kolegów z zespołu. Po tym doszło do rozgrzewki czy wymienieniu kilku podań z niektórymi zawodnikami.

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Nie zabrakło także znanej na całym świecie gry "w dziadka", w której jeden albo dwóch zawodników ląduje w środku kółka i próbują odebrać piłkę zagrywaną przez zawodników tworzących okrąg.

Na godzinę 20:30 zaplanowana jest prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Już kilka dni temu było jasne, że polski napastnik będzie występował z klasycznym dla siebie numerem "9". Z kolei okazję na debiut w barwach nowej drużyny może otrzymać w piątek 17 lipca o godz. 2:30 polskiego czasu. Wtedy Chicago Fire podejmie na swoim stadionie Vancouver Whitecaps, w którego barwach gra Thomas Mueller, a więc były kolega Lewandowskiego z czasów gry dla Bayernu Monachium.