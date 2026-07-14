On pierwszy przywitał Lewandowskiego w nowym klubie. Jest nagranie

Robert Lewandowski jest już w Chicago, gdzie lada moment rozpocznie treningi, a później granie w barwach Chicago Fire. Chociaż Polak będzie jedną z największych gwiazd MLS, to "opakowanie" jego transferu przez klub z Wietrznego Miasta nie jest zbyt efektowne. "Po przylocie do USA polski napastnik umiejętnie wymanewrował wszystkich czekających na niego na lotnisku O'Hare i opuścił je kompletnie niezauważony. Nawet ekipa medialna nowego klubu Polaka opuściła halę przylotów z pustymi rękoma. Zamiast przyjęcia wyszła stypa" - relacjonował Dariusz Dobek z "Przeglądu Sportowego Onet".

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Robert Lewandowski już przywitał się z trenerem Chicago Fire

Kapitan reprezentacji Polski nie tracił czasu po przylocie i rano zameldował się także w ośrodku treningowym Chicago Fire, o czym poinformował klub w mediach społecznościowych. Kto powitał go na starcie przygodowy w nowej ekipie? Trener Gregg Berhalter. Panowie przywitali się, wymienili kilka słów i udali się do klubowych budynków.

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A jaki plan ma Berhalter na Lewandowskiego? - Myśleliśmy od jakiegoś czasu o tym, jak go najlepiej wykorzystać na boisku. Ważne jest, by kreować mu dobre sytuacje do strzelania bramek, bo to właśnie robi najlepiej. Będziemy go wdrażać do drużyny od pierwszego dnia. Jesteśmy przekonani, że będzie miał natychmiastowy wpływ na naszą grę - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Zanim Robert Lewandowski zadebiutuje w barwach Chicago Fire, to zostanie najpierw zaprezentowany. Prezentacja zaplanowana jest na 14 lipca i godz. 20:30.