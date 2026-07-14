101-krotny reprezentant kraju aresztowany

Dario Simić to były piłkarz takich klubów jak: Dinamo Zagrzeb, Inter Mediolan, AC Milan, AS Monaco. W reprezentacji Chorwacji zagrał aż 101 spotkań i zdobył cztery gole. Z kadrą zagrał na trzech mistrzostwach świata. W 1998 na MŚ zajął z nią trzecie miejsce.

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Problemy z prawem Dario Simicia

Teraz Dario Simić może mieć duże problemy. Chorwackie media informują, że Urząd ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (USKOK) oraz chorwacka policja rozpoczęły nową operację antykorupcyjną. Wśród aresztowanych jest właśnie Dario Simić.

"Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy słynny były piłkarz reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Dario Simić, Neda Livljanić, była szefowa Wydziału Turystyki w Służbie Gospodarki i Spraw Majątkowych byłego Urzędu Administracji Państwowej żupanii szybenicko-knińskiej zostali zatrzymani. Śledczy podejrzewają, że Simić za pośrednictwem Livljanić nielegalnie uzyskał pozwolenia na działalność swojego obozu (campingu) na terenie miejscowości Tisno" - pisze chorwacki dziennik "Jutarnji list".

Livljanić już kiedyś została zatrzymana w związku z podobnymi zarzutami.

"Zatrzymanie Simicia jest w rzeczywistości kontynuacją rozwikływania sprawy dotyczącej Livljanić. USKOK zarzuca jej i pięciu innym osobom zamieszanym w aferę, nadużycie stanowiska i uprawnień, a także fałszowanie oficjalnej dokumentacji dotyczącej dwóch kempingów na wyspie Murter. Livljanić wydawała decyzje zezwalające na prowadzenie kempingów na podstawie protokołów z oględzin, które w rzeczywistości nigdy się nie odbyły" - czytamy.

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USKOK na razie nie podał oficjalnie szczegółów działań.

To nie pierwsze problemy z prawem w rodzinie Simiciów. W marcu ubiegłego roku zatrzymany został młodszy brat Dario - Josip, też były piłkarz. Wtedy w ramach ogromnej akcji, w której zatrzymano około 60 osób, był on podejrzewany o oszustwa podatkowe oraz przestępstwa gospodarcze popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.