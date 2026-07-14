Kolejny kraj okrył się hańbą. Witają Rosjan z otwartymi ramionami

Reprezentacje narodowe Rosji oraz tamtejsze kluby są zawieszone we wszystkich rozgrywkach pod egidą FIFA i UEFA od 28 lutego 2022 roku. Decyzja ta została podjęta natychmiast po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Od tamtej pory Rosjanie grają tylko mecze towarzyskie, często z egzotycznymi rywalami. Ostatnio 9 czerwca tego roku pokonali 3:0 Trinidad i Tobago. Wcześniej w tym roku ich przeciwnikami byli: Burkina Faso, Egipt, Mali i Nikaragua.

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Teraz Christian Constantin, prezes szwajcarskiego FC Sion zszokował swoją informacją. Ogłosił on bowiem oficjalnie, że jego klub, jest gotowy do organizacji oficjalnych meczów zarówno reprezentacji Rosji, jak i tamtejszych klubów.

- W razie potrzeby będziemy mogli organizować oficjalne mecze rosyjskich klubów i reprezentacji Rosji na naszym stadionie - powiedział Christian Constantin w rozmowie z rosyjskim Sport24.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy FC Sion ma kontakty z Rosjanami. W ubiegłym roku klub ten grał bowiem dwa sparingi na stadionie Gazprom Arena w Sankt Petersburgu.

- W zeszłym roku Sion przyjechał do nas na mecz towarzyski, ponieważ ich prezes postanowił samodzielnie sprowadzić drużynę do Rosji, pomimo sprzeciwu. Potem przywiózł drużynę po raz drugi i powiedział: "Jeśli nie rozumieliście, dlaczego przyjechaliśmy do Rosji za pierwszym razem, to przyjedziemy ponownie" - przyznał Konstantin Zyrianow, prezes Zenitu.

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Teraz rosyjskie media dodają, że FC Sion we wrześniu tego roku podczas przerwy na mecze reprezentacji, chce rozegrać dwa spotkania towarzyskie w Rosji. Jednym z rywali znów ma być Zenit, a drugim jeden z czołowych klubów z Moskwy.