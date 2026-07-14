Oto czego w Chicago oczekują od Lewandowskiego. "Wszyscy, których pytam..."

Po miesiącach spekulacji i łączenia Roberta Lewandowskiego z różnymi kierunkami na sportowej mapie świata, kapitan reprezentacji Polski podjął decyzję, iż w najbliższym czasie będziemy mogli go oglądać w barwach Chicago Fire, występującego na co dzień w rozgrywkach Major League Soccer (MLS) w USA.

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Lewandowski w Chicago

W ostatnich dniach 37-latek ćwiczył intensywnie na obiektach treningowych Legii Warszawa przed wylotem za Ocean. We wtorek, 14 lipca "Lewy" wylądował w Chicago, a następnie udał się do siedziby klubu, co zostało uwiecznione na oficjalnym koncie drużyny na platformie "X.com" i okraszone powitalnym podpisem: "Witamy w Chicago, Robert".

Nowy nabytek zespołu prowadzonego przez Gregga Berhaltera odbędzie pierwszy trening z drużyną tego samego dnia o godzinie 10:30 czasu lokalnego (17:30 czasu polskiego). Tuż po nim odbędzie się konferencja prasowa z udziałem szkoleniowca oraz Polaka.

Polonia dumna z transferu Lewandowskiego

Wielki entuzjazm z powodu transferu Roberta Lewandowskiego odczuwają Polacy mieszkający w Stanach, a w szczególności Polonia osiedlona w Chicago czy też w całym stanie Illinois. W rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim jeden z naszych rodaków opisywał radość swoją oraz całej Polonii w związku z przybyciem "Lewego". - To jest wielki zaszczyt dla nas. Polonia jest bardzo zadowolona. Czekam na Roberta, Polonia oczekuje tego, żeby taka nasza polska krew tutaj znowu się pokazała na stadionie Chicago Fire - przyznał jeden z rozmówców.

W jego ocenie byłego snajpera FC Barcelony rozpoznają nie tylko Polacy, lecz także m.in. Meksykanie. - Również Meksykanie, których tutaj spotykam, znają go doskonale. Właściwie wszyscy, których pytam - ludzie z różnych zakątków świata - kojarzą jego nazwisko. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale kiedyś pewien tutejszy człowiek, nie Polak, powiedział mi: "Znam dwie osoby z Polski - Lewandowskiego i Lecha Wałęsę". To są dwie najbardziej rozpoznawalne postacie z waszego kraju - dodał.

Robert Lewandowski podpisał z Chicago Fire dwuletni kontrakt, na mocy którego ma zarobić około 20 mln dolarów rocznie.

Pierwsza okazja do obejrzenia Polaka w barwach nowego klubu może nastąpić już w nocy z 16 na 17 lipca. Wówczas "Strażacy" wznowią rozgrywki MLS starciem na wyjeździe z Vancouver Whitecaps.