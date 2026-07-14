Dołączył do legendy. Zrezygnował z pracy po 14 dniach

38-letni Sebastian Sommer został przedstawiony jako nowy członek sztabu szkoleniowego pod koniec czerwca. Wcześniej przez trzy lata pracował w RB Salzburg, a dyrektora sportowego 1. FC Nurnberg Jotiego Chatzialexiou znał jeszcze ze wspólnej pracy w Niemieckim Związku Piłki Nożnej (DFB).

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Zaskakujące rozstanie. "Nie chce kontynuować pracy"

Jak poinformował klub, analityk po zaledwie 14 dniach uznał, że nie będzie w stanie kontynuować pracy. - Sebastian powiedział nam, że nie przeanalizował swojej sytuacji rodzinnej. Jest ona dla niego dużym obciążeniem i dlatego nie chce kontynuować swojej pracy w Norymberdze - wyjaśnił dyrektor sportowy Joti Chatzialexiou, cytowany przez dziennik "Bild".

Niemieckie media podkreślają, że odejście Sommera oznacza już 14. zmianę w sztabie szkoleniowym od czasu objęcia zespołu przez Miroslava Klose latem 2024 roku. Wszystko wskazuje na to, że niebawem dojdzie również do kolejnej roszady, ponieważ klub ponownie będzie musiał znaleźć analityka. Wcześniej z Nurnberg rozstał się Jerome Polenz, który przeniósł się do VfL Wolfsburg.

Miroslav Klose to jedna z największych legend niemieckiej piłki. Jako zawodnik sięgnął z reprezentacją Niemiec po mistrzostwo świata w 2014 roku, a wcześniej zdobywał także brązowe medale mundialu w 2006 i 2010 roku.

W narodowych barwach rozegrał 137 spotkań i zdobył 71 bramek, będąc przez wiele lat najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata.

Po zakończeniu kariery Klose rozpoczął pracę szkoleniową. W poprzednim sezonie poprowadził swój zespół do 8. miejsca w 2. Bundeslidze. Teraz przygotowuje drużynę do kolejnych rozgrywek, jednak już na starcie letnich przygotowań musi mierzyć się z kolejnymi zmianami w swoim sztabie, co na pewno nie jest czymś łatwym.