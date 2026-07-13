Tragiczna śmierć piłkarza. Zginął w wypadku samochodowym

Serbska piramida piłkarska jest bardzo rozbudowana. Siódmy poziom ligowy tworzą tzw. ligi miejskie, w których rywalizują ze sobą małe lokalne kluby. To właśnie w jednym z takich zespołów - FK Sloga - grał Nemanja Petrović. Jego drużyna rywalizowała w drugiej lidze miejskiej Kragujevaca.

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Nie żyje Nemanja Petrović. Wielka tragedia w Serbii

Wieczorem w poniedziałek 13 lipca klub poinformował, że Petrović zmarł w tragicznym wypadku samochodowym.

"Trudno znaleźć właściwe słowa... trudno znaleźć siłę, żeby to napisać i nawet trudniej zaakceptować, że to naprawdę się stało. Moje ręce drżą, moje serce nie może tego zaakceptować, a mój rozum próbuje zrozumieć niezrozumiałe" - zaczyna się klubowy komunikat.

"Noc z 11 na 12 lipca na zawsze zapisze się w naszej pamięci. Tego dnia dotarły do nas najgorsze możliwe wieści. Wieści, które odebrały nam mowę, złamały nas i spowodowały ból, którego nie da się opisać. Na chwilę wszystko się zatrzymało, nastała czerń" - czytamy.

"W tragicznym wypadku drogowym zginął zbyt wcześnie nasz ukochany brat i przyjaciel. Nemanja Petrović-Conga. Ta tragedia wstrząsnęła nami i sprawiła, że w żałobie są jego bliscy, nasz klub oraz liczni przyjaciele i towarzysze" - dodano.

"Są ludzie, których pamięta się z powodu bramek, zwycięstw lub słów. Ciebie zapamiętamy za twoje serce. Za bycie człowiekiem, który rodzi się rzadko, najodważniejszym, najszczerszym, zawsze uśmiechniętym i pozytywnym. Tak cię zapamiętamy i tak będziemy cię na zawsze nosić w naszych sercach. Twój uśmiech był pierwszą rzeczą, którą ludzie zauważali, twoje serce i dusza będą tym, czego nigdy nie zapomną.

"Lojalność nie była dla ciebie tylko słowem, była drogą życia. Byłeś lojalny wobec Desimirovaca, twojej wioski, twoich przyjaciół i twojego ukochanego Partizana. Zawsze byłeś lojalny i walczyłeś o swoje, ale przy tym szanowałeś innych: właśnie dlatego każdy, kto cię znał, miał o tobie tak dobre mniemanie. W czasach, gdy ludzie zmieniają się tak łatwo, ty pozostawałeś taki sam: honorowy, szczery i lojalny do samego końca" - podkreślono.

Piłkarza pożegnali też lokalni rywale. FK Napredak Mainić również podkreślił wielką lojalność Petrovicia. "Choć wiele razy namawialiśmy go, żeby założył naszą koszulkę i dołączył do naszej drużyny, to ty zawsze pozostawałeś wierny swojemu Desimirovacowi. Nie odrzuciłeś nas tym - pokazałeś nam czym jest przywiązanie, lojalność i oddanie klubowi, który kochasz i przyjaciołom, z którymi dorastałeś" - czytamy.

"Okrutny los spowodował, że swój ostatni mecz zagrałeś na naszym stadionie 14 czerwca. Nie wiedzieliśmy, że będzie to ostatnie pożegnanie, ale zapamiętamy je na zawsze" - dodano.

Po pożegnalnych słowach obu klubów doskonale widać, że Nemanja Petrović cieszył się ogromnym szacunkiem w swojej wsi oraz w okolicy.