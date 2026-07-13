Powrót na stronę główną

Klub Cristiano Ronaldo nie płaci piłkarzom! Kryzys

Al-Nassr jeszcze do niedawna uchodził za jeden z najbogatszych klubów piłkarskich świata. I trudno się dziwić, skoro sam Cristiano Ronaldo według medialnych doniesień ma w nim zarabiać ok. 200 mln dolarów za sezon. Tymczasem dość zaskakujące informacje podał saudyjski dziennik "Al-Riyadiyah". Według niego mistrzowie Arabii Saudyjskiej mają obecnie spore problemy finansowe i zdążyli to odczuć nawet piłkarze.
Cristiano Ronaldo
JEROME MIRON / IMAGN IMAGES via Reuters

Cristiano Ronaldo do Al-Nassr dołączył na początku 2023 r. Światowe media donosiły wówczas, że będzie zarabiał ok. 200 mln dolarów za sezon. Wtedy też rozpoczął się wielki zaciąg klasowych piłkarzy właśnie do ligi saudyjskiej. Wydawało się wówczas, że tamtejsze kluby dysponują niemal nieograniczonymi pieniędzmi. Część z nich jest zresztą finansowana przez państwowy Fundusz Inwestycji Publicznych (PIF). Tym bardziej dziwią więc doniesienia, jakoby ekipa legendarnego Portugalczyka popadła właśnie w... problemy finansowe. 

Zobacz wideo

Media: Klub Ronaldo ma problemy finansowe. Piłkarze nie dostali pełnych wypłat

A takie przekazał w niedzielę saudyjski dziennik "Al-Riyadiyah". Według niego kryzys w Al-Nassr doprowadził do: "zawieszenia szeregu spraw administracyjnych". Ba, brak pieniędzy w klubowej kasie odczuli nawet sami zawodnicy. Część z piłkarzy pierwszego składu miała otrzymać obniżone pensje za czerwiec, a "zarząd pracuje nad spłatą pozostałych części płatności w nadchodzącym okresie".

Na tym jednak nie koniec. Gazeta przekonywała również, że sytuacja odbiła się na planach transferowych. Przed tygodniem klub rozstał się bowiem z jedną ze swoich gwiazd - Marcelo Brozoviciem i działacze zamierzali sprowadzić innego zagranicznego piłkarza na jego miejsce. Nic jednak w tej kwestii nie drgnęło. - Zarząd nie rozpoczął jeszcze oficjalnych negocjacji z następcą, oczekując na wyjaśnienie sytuacji finansowej - wyjaśnili dziennikarze.

Zobacz też: Kto awansuje do finału MŚ? Lopetegui: "Najlepsza drużyna na świecie"

Problemy Al-Nassr dziwią tym bardziej, że klub ostatnio w końcu zaczął odnosić sukcesy. W poprzednim sezonie po siedmiu latach przerwy i po raz pierwszy, odkąd jest w nim Cristiano Ronaldo, wywalczył tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej. Poza tym wystąpił w finale AFC Champions League 2 (azjatyckim odpowiedniku Ligi Europy - red.). Ostatecznie jednak przegrał w nim 0:1 z Gambą Osaka.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji