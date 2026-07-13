Klub Cristiano Ronaldo nie płaci piłkarzom! Kryzys

Cristiano Ronaldo do Al-Nassr dołączył na początku 2023 r. Światowe media donosiły wówczas, że będzie zarabiał ok. 200 mln dolarów za sezon. Wtedy też rozpoczął się wielki zaciąg klasowych piłkarzy właśnie do ligi saudyjskiej. Wydawało się wówczas, że tamtejsze kluby dysponują niemal nieograniczonymi pieniędzmi. Część z nich jest zresztą finansowana przez państwowy Fundusz Inwestycji Publicznych (PIF). Tym bardziej dziwią więc doniesienia, jakoby ekipa legendarnego Portugalczyka popadła właśnie w... problemy finansowe.

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Media: Klub Ronaldo ma problemy finansowe. Piłkarze nie dostali pełnych wypłat

A takie przekazał w niedzielę saudyjski dziennik "Al-Riyadiyah". Według niego kryzys w Al-Nassr doprowadził do: "zawieszenia szeregu spraw administracyjnych". Ba, brak pieniędzy w klubowej kasie odczuli nawet sami zawodnicy. Część z piłkarzy pierwszego składu miała otrzymać obniżone pensje za czerwiec, a "zarząd pracuje nad spłatą pozostałych części płatności w nadchodzącym okresie".

Na tym jednak nie koniec. Gazeta przekonywała również, że sytuacja odbiła się na planach transferowych. Przed tygodniem klub rozstał się bowiem z jedną ze swoich gwiazd - Marcelo Brozoviciem i działacze zamierzali sprowadzić innego zagranicznego piłkarza na jego miejsce. Nic jednak w tej kwestii nie drgnęło. - Zarząd nie rozpoczął jeszcze oficjalnych negocjacji z następcą, oczekując na wyjaśnienie sytuacji finansowej - wyjaśnili dziennikarze.

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Problemy Al-Nassr dziwią tym bardziej, że klub ostatnio w końcu zaczął odnosić sukcesy. W poprzednim sezonie po siedmiu latach przerwy i po raz pierwszy, odkąd jest w nim Cristiano Ronaldo, wywalczył tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej. Poza tym wystąpił w finale AFC Champions League 2 (azjatyckim odpowiedniku Ligi Europy - red.). Ostatecznie jednak przegrał w nim 0:1 z Gambą Osaka.