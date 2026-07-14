Życie sportowca, a w szczególności piłkarza, zmusza samego zainteresowanego jak i jego rodzinę do wielu przeprowadzek. Coś na ten temat wie chociażby Artur Boruc, który w swojej karierze zwiedził sześć klubów. Teraz, choć cieszy się życiem na sportowej emeryturze, nie wyklucza kolejnej zmiany miejsca zamieszkania.

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Boruc myśli o przeprowadzce. Czy będzie jak Lewandowski?

Były reprezentant Polski karierę zakończył w 2022 roku, grając w barwach Legii Warszawa. Po odwieszeniu butów i rękawic na kołek, Boruc wraz z rodziną przeprowadził się do hiszpańskiej Marbelli. I choć nie ukrywa, że czuje się dobrze w andaluzyjskim klimacie, to jednak tęskni za podróżowaniem.

- Nie wiem, czy chcę mieszkać w Hiszpanii do końca życia. Szczerze mówiąc, trudno mi to dziś powiedzieć. Na ten moment to jednak optymalne rozwiązanie - powiedział 46-latek w rozmowie z Faktem.

- Dosyć szybko się nudzę. Lubię od czasu do czasu zmieniać miejsce zamieszkania i otoczenie. Myślę, że takie zmiany są potrzebne, żeby głowa mogła odpocząć. Dlatego liczę się z tym, że za jakiś czas znów ruszymy z rodziną na podbój świata - dodał.

Boruc nie zamierza powędrować w żadnym ze znanych mu kierunków. Do tej pory mieszkał w rodzimych Siedlcach, Ząbkach, Glasgow, Florencji, Southampton i Bournemouth. Były golkiper marzy jednak o tym, by wybrać się za Ocean Atlantycki.

- Myślę, że kiedyś na pewno spędzimy trochę czasu w USA. Na świecie jest jednak wiele pięknych miejsc i chcielibyśmy je również poznać - przyznał. Zapytany jednak o to, czy chciałby pójść śladem Roberta Lewandowskiego i przenieść się do Chicago, odpowiedział dość jednoznacznie.

- Chicago nie znajduje się wysoko na mojej liście, choć oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić. W Stanach są miejsca, które wydają mi się zdecydowanie bardziej atrakcyjne do życia niż Chicago - stwierdził.

Wcześniej na temat życia w Chicago wypowiadał się m.in. Krzysztof Król. Choć były piłkarz osiadł w tym mieście na stałe, w rozmowie z portalem WP SportoweFakty nie ukrywał, że jest tam dość niebezpiecznie ze względu na liczbę strzelanin czy zabójstw. Sam zresztą nosi przy sobie broń.

Artur Boruc najwięcej czasu spędził w Anglii, gdzie w latach 2012-2020 reprezentował barwy Southampton i Bournemouth. Najbardziej jednak kojarzony jest z grą w Celtiku Glasgow, gdzie występował przez pięć lat.

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