Robert Lewandowski ma przed sobą wyczekiwany debiut MLS. Jak zapowiedział trener Chicago Fire, Gregg Berhalter, Polaka powinniśmy zobaczyć na boisku już w piątek 17 lipca przy okazji meczu z Vancouver Whitecaps. Problem w tym, że nie rozpoczął on jeszcze treningów w nowym klubie. Gdzie zatem się przygotowywał?

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Legia Warszawa ugościła Lewandowskiego. Pokazała zdjęcia z treningów

Odpowiedź poznaliśmy w poniedziałek. Wtedy to wizytą Lewandowskiego pochwaliła się Legia Warszawa. - W ostatnich dniach w Legia Training Center gościliśmy Roberta Lewandowskiego, który przygotowuje się do nowego rozdziału w barwach Chicago Fire. Lewy, życzymy powodzenia na kolejnym etapie kariery - mogliśmy przeczytać w poście na platformie X.

Przedstawiciele Legii zamieścili też kilka zdjęć, na których widzimy Lewandowskiego ćwiczącego na obiektach treningowych warszawskiego klubu. Na jednym z nich pojawił się również w towarzystwie trenera Marka Papszuna.

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Wybór Legii wydaje się nieprzypadkowy. Lewandowski jeszcze jako junior był jej zawodnikiem. Związany z nią był w sezonie 2005/06, zanim trafił do I-ligowego Znicza Pruszków. Poza tym nasz napastnik musiał w ostatnich dniach załatwić w Warszawie pewne formalności związane z wyjazdem do USA. Gościł m.in. w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, a ta w poniedziałek opublikowała specjalny filmik z jego udziałem.

Lewandowski wziął wówczas udział w sesji pytań i odpowiedzi. - Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły - mówił między innymi. Oficjalna prezentacja 37-latka w nowym zespole planowana jest na wtorek 14 lipca.