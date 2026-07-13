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Oto gdzie trenował Lewandowski przed wylotem do Chicago

- Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły - mówił Robert Lewandowski na nagraniu opublikowanym przez ambasadę USA w Warszawie. Polski napastnik przed wylotem do Chicago musiał załatwić kilka formalności. W tym czasie nie zaniedbywał jednak treningów. Okazuje się, że do pierwszych występów w nowych barwach przygotowywał się wraz z jednym z klubów z Ekstraklasy. Jakim?
Robert Lewandowski
Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl /

Robert Lewandowski ma przed sobą wyczekiwany debiut MLS. Jak zapowiedział trener Chicago Fire, Gregg Berhalter, Polaka powinniśmy zobaczyć na boisku już w piątek 17 lipca przy okazji meczu z Vancouver Whitecaps. Problem w tym, że nie rozpoczął on jeszcze treningów w nowym klubie. Gdzie zatem się przygotowywał?

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Legia Warszawa ugościła Lewandowskiego. Pokazała zdjęcia z treningów

Odpowiedź poznaliśmy w poniedziałek. Wtedy to wizytą Lewandowskiego pochwaliła się Legia Warszawa. - W ostatnich dniach w Legia Training Center gościliśmy Roberta Lewandowskiego, który przygotowuje się do nowego rozdziału w barwach Chicago Fire. Lewy, życzymy powodzenia na kolejnym etapie kariery - mogliśmy przeczytać w poście na platformie X.

Przedstawiciele Legii zamieścili też kilka zdjęć, na których widzimy Lewandowskiego ćwiczącego na obiektach treningowych warszawskiego klubu. Na jednym z nich pojawił się również w towarzystwie trenera Marka Papszuna.

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Wybór Legii wydaje się nieprzypadkowy. Lewandowski jeszcze jako junior był jej zawodnikiem. Związany z nią był w sezonie 2005/06, zanim trafił do I-ligowego Znicza Pruszków. Poza tym nasz napastnik musiał w ostatnich dniach załatwić w Warszawie pewne formalności związane z wyjazdem do USA. Gościł m.in. w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, a ta w poniedziałek opublikowała specjalny filmik z jego udziałem

Lewandowski wziął wówczas udział w sesji pytań i odpowiedzi. - Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły - mówił między innymi. Oficjalna prezentacja 37-latka w nowym zespole planowana jest na wtorek 14 lipca.

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