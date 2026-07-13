Pierwsze słowa Lewandowskiego po transferze! Oto co obiecał kibicom Chicago Fire

Robert Lewandowski już niebawem zostanie zaprezentowany jako nowy zawodnik Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski podpisał kontrakt z klubem MLS już kilkanaście dni temu, ale teraz, po spełnieniu wszystkich formalności, może rozpocząć treningi ze swoją nową drużyną.

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Ruch ten wywołuje wielkie emocje w Stanach Zjednoczonych, a włączyła się w to również amerykańska ambasada w Warszawie. Na oficjalnym profilu na Instagramie opublikowano bowiem film, na którym Lewandowski bierze udział w krótkiej sesji pytań i odpowiedzi.

Pierwsze słowa Roberta Lewandowskiego po transferze do MLS

- Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły - rozpoczął 37-latek, co jest zapowiedzią wysokich celów, w jakie mierzyć będzie Fire. W ostatnich latach Lewandowski przyzwyczaił się do częstych fet. Przez cztery sezony spędzone w Barcelonie zdobył bowiem siedem różnych trofeów.

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Kapitan reprezentacji Polski krótko powiedział też, na co najbardziej czeka po przylocie do Stanów Zjednoczonych. - Na zwycięstwa i bramki - stwierdził, potwierdzając swoje ambicje. Nowy rozdział w swojej karierze opisał jednym słowem: doświadczenie.

To Lewandowski obiecuje kibicom Chicago Fire

W USA obecna będzie cała rodzina Lewandowskich. Wśród miejsc, które najchętniej będą chcieli odwiedzić po przeprowadzce, napastnik wymienił Nowy Jork, Miami oraz Los Angeles. Na koniec Lewandowski złożył obietnicę kibicom Chicago Fire. - Będziecie szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników - zapowiedział.

Robert Lewandowski będzie mógł zadebiutować w MLS już w tym tygodniu. Pierwszym rywalem Chicago Fire po mundialowej przerwie będzie Vancouver Whitecaps, w którym występuje stary znajomy Polaka z Bayernu Monachium - Thomas Mueller.