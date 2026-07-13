Upadła reprezentacja chce zatrudnić Guardiolę! Tym chcą go przekonać

Mistrzostwa świata po raz trzeci nie goszczą Włochów, którzy na mundialu po raz ostatni wystąpili w 2014 roku. Dość powiedzieć, że od tego czasu trzykrotnie awans tracili w barażach: ze Szwecją, Macedonią Północną i Bośnią i Hercegowiną. Według włoskich mediów mają plan, jak to zmienić. Selekcjonerem mógłby być... Pep Guardiola, który odszedł z Manchesteru City po dekadzie pełnej sukcesów.

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Wielki ruch Guardioli? To może być powrót do słynnej rywalizacji

"Chodzi o osobę, a raczej… ludzi: dialog między tymi, którzy się rozumieją i stawiają piłkę w centrum uwagi. Guardiola nigdy nie ukrywał przyjemności z prowadzenia reprezentacji, prędzej czy później: wydaje się, że to już przeszłość. A jeśli Pep odczuwa przyjemność, potrafi też spojrzeć poza liczby, swoje własne: przyjemność oznacza dla niego podjęcie wyzwania i jego wygranie" - pisze "La Gazzetta dello Sport".

Według tego źródła Paolo Maldini i Leonardo, którzy dostali za zadanie odbudować włoską reprezentację mogą spojrzeć właśnie w kierunku Guardioli. Katalończyk miałby jeszcze jedną perspektywę mogącą być dla niego dodatkowym bonusem pracy we Włoszech. Byłby to powrót do wielkiej rywalizacji.

"W końcu, jeśli mówimy o wyzwaniach, to jedno z nich jest bardzo wyjątkowe: Juergen Klopp powiedział tak Niemcom, a rywalizacja Kloppa z Guardiolą byłaby odnowieniem czegoś, co istniało i mogłoby istnieć w innym, nowym, bezprecedensowym wymiarze - największym, bo Niemcy i Włochy są wspaniałymi piłkarskimi nacjami'' - dodaje źródło.

Czas pokaże, czy Guardiola rzeczywiście - o ile oczywiście taka się pojawi - przyjmie włoską ofertę, czy może będzie wolał zrobić sobie przerwę od trenowania.