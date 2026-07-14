Dominik Marczuk w 2023 roku trafił ze Stali Rzeszów do Jagiellonii Białystok. "Duma Podlasia" pozyskała młodego zawodnika za darmo. Transfer okazał się niezwykle udany, ofensywny piłkarz przyczynił się do zdobycia przez klub w sezonie 2023/2024 mistrzostwa Polski, po czym z zyskiem, za 1,5 miliona euro, został wytransferowany do Real Salt Lake. Amerykańska przygoda zapowiadała się całkiem udanie, ale obecnie Marczuk zniknął z radarów.

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Strzelił gola na oczach Ronaldo i przepadł

Marczuk zaznaczył swoją obecność również w reprezentacji Polski, zagrał w jej barwach w jednym meczu, koszmarnym w wykonaniu biało-czerwonych spotkaniu z Portugalią. Nasz zespół przegrał 1:5, a jedynego gola w 88. minucie zdobył gracz Real Salt Lake. To wszystko na oczach samego Cristiano Ronaldo, który dwukrotnie tego wieczoru trafił do siatki.

Kilka dni później skrzydłowy przesiedział na ławce spotkanie ze Szkocją (1:2), tak jak potyczki z Litwą (1:0) i Maltą (2:0) w marcu 2025 r. Na tym kariera reprezentacyjna Marczuka się skończyła. Piłkarz z czasem zaczął też tracić na znaczeniu w futbolu klubowym.

Ekspert zabrał głos. ws Marczuka. "Czekam, by wrócił na swój najlepszy poziom"

Początki Marczuka w MLS wyglądały niezwykle przyzwoicie. Polak stanowił dość ważny punkt zespołu. Grał sporo, do tego potrafił zapisać się w meczowych statystykach, przede wszystkim notując asysty. Z każdym miesiącem było jednak gorzej, co ostatecznie skończyło się wypożyczeniem do Cincinnati.

Od początku roku (i sezonu) Marczuk ponownie zakłada koszulkę Real Salt Lake, ale jego pozycja znacznie osłabła. O czym w rozmowie na kanale Meczyki wypowiedział się szef skautingu Vancouver Whitecaps, Bartosz Barnaś. Stwierdził, że co prawda w MLS nie znaleziono pomysłu na byłego piłkarza Jagiellonii, ale wciąż wierzy, że Marczuk powróci na swój wysoki poziom.

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- Nie rozwinął skrzydeł. Mam wrażenie, że szukano na niego pomysłu - czy to jest skrzydłowy, wahadłowy, czy prawy obrońca. Nie przysłużyło mu się to. Z zainteresowaniem będę jednak patrzył na to, co będzie dalej. Ciągle mówimy o zawodniku relatywnie młodym, który ma potencjał, by grać na dobrym poziomie. Jego sezon w Ekstraklasie był imponujący. Czekam, by wrócił na swój najlepszy poziom - podkreślił w rozmowie z Meczykami Barnaś.

W tym roku w MLS Marczuk rozegrał 8 spotkań. Nie zanotował w nich żadnej bramki, ani asysty. Ostatniego gola dla Realu Salt Lake zdobył 12 kwietnia 2025 roku, w wyjazdowym meczu przeciwko Nashville SC.