Polski klub zbankrutował i spadł o pięć poziomów. Teraz podnosi się z ruin

Informacja przekazana przez władze GKS-u Jastrzębie w dniu 25 marca 2026 roku wstrząsnęła tamtejszym światkiem piłki nożnej. Włodarze poinformowali wówczas, że nie są w stanie dokończyć rozgrywek Betclic 2. Ligi, w związku z problemami finansowymi. Wobec takiego obrotu spraw w pozostałych spotkaniach Jastrzębianie zostali ukarani walkowerem z korzyścią dla rywali. Warto wspomnieć, iż w 2017 roku zespół ten rywalizował w ćwierćfinale Pucharu Polski, zaś w latach 2018-2022 był na zapleczu Ekstraklasy.

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Odrodzenie futbolu w Jastrzębiu-Zdrój

Według najnowszych informacji nowopowstałe stowarzyszenie GKS 62 Jastrzębie będzie chciało podtrzymać obecność piłki nożnej w tym mieście. W czwartek ogłoszono, że zespół przystąpi do rozgrywek w rybnickiej klasie B. W tak trudnej sytuacji u sterów ma zasiąść Jakub Złotek, rodowity Jastrzębianin, który zbierał doświadczenie w Wielkiej Brytanii.

Złotek ukończył studia sportowe na Uniwersytecie w Wolverhampton. Poza tym odbył staże w Wolverhampton Wanderers, wówczas grającym w Premier League, oraz słynnych Rangers FC ze Szkocji. Potem był głównym analitykiem w angielskim Walsall FC.

"Wraca na Harcerską jako człowiek stąd, który zna ciężar tego miejsca i wie, czym dla miasta może być nowy początek. To od razu daje mu wiarygodność, bo w Jastrzębiu nie wystarczy ładnie mówić o projekcie - trzeba jeszcze rozumieć, co znaczy grać dla tego miasta i przy tym mieście zostać" - czytamy na portalu jas24info.pl.

Jak na wizję powrotu do Jastrzębia-Zdroju reaguje sam zainteresowany? W wypowiedzi opublikowanej na oficjalnym profilu na "Facebooku" przeczytać możemy kilka słów od pierwszego trenera zespołu. "Sport od zawsze był częścią mojego życia. Stadion przy Harcerskiej 14B był miejscem, gdzie rodziły się marzenia o reprezentowaniu swojego miasta i kraju. To właśnie GKS Jastrzębie nauczył mnie, że niemożliwe nie istnieje, a o swoje marzenia trzeba walczyć do samego końca i nigdy się nie poddawać" - przyznał szkoleniowiec.

Nowy trener, nowy klub

Stowarzyszenie opublikowało także specjalne oświadczenie, w którym informuje o nowopowstałej inicjatywie. Zachęca przy tym do wspierania odbudowy futbolu w Jastrzębiu.

"Po trudnych chwilach rozpoczynamy nowy rozdział w historii GKS Jastrzębie. Dzięki determinacji ludzi, którym leży na sercu dobro naszego klubu, udało się zgłosić drużynę do rozgrywek. W sezonie 2026/2027 będziemy rywalizować na poziomie B Klasy. Dla wielu może to być początek od zera, ale dla nas to początek nowej drogi. Drogi, którą chcemy przejść razem z Wami. Nie obiecujemy, że będzie łatwo. Obiecujemy natomiast walkę, zaangażowanie i dumę z reprezentowania barw GKS Jastrzębie. Chcemy krok po kroku odbudować pozycję klubu i przywrócić mu miejsce, na jakie zasługuje. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Waszego wsparcia. Nieważne, czy gramy w I lidze czy B Klasie siła klubu zawsze tkwiła w jego kibicach. Zaczynamy od nowa. Razem. Do zobaczenia na trybunach" - napisano w oświadczeniu.

W tej klasie rozgrywkowej piłkarze GKS-u 62 Jastrzębie zmierzą się m.in. z Odrą Wodzisław. Po raz ostatni obydwa zespoły spotkały się na jednym szczeblu rozgrywek ligowych w sezonie 1992/93 (III liga).

Obecnie trwa kompletowanie składu nowej drużyny oraz treningi. Jastrzębianie mają zaplanowane dwa mecze sparingowe: 26 lipca z LZS-em Ochaby oraz dwa dni później z LKS-em Strażak Dębowiec.