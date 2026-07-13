Efekt Lewandowskiego w Chicago Fire. Chcą sięgnąć po kolejną gwiazdę!

Długo trwała transferowa saga z Robertem Lewandowskim w roli głównej. Ostatecznie były gwiazdor m.in. Bayernu Monachium i Barcelony podpisał kontrakt z zespołem z amerykańskiej ligi MLS, Chicago Fire. Polak będzie reprezentował tę drużynę do końca grudnia 2028 roku.

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Lewandowski doprowadzi Chicago Fire do sukcesów?

W dniu 21 sierpnia Robert Lewandowski skończy 38 lat. Zbliża się więc do końca kariery, co nie znaczy, że zza oceanem nie czekają na niego konkretne zadania. "Lewy" już wpłynął na wzrost zainteresowania Chicago Fire. W trzecim największym mieście w Stanach Zjednoczonych da się odczuć "efekt Lewandowskiego", który mierzony jest m.in. sprzedażą biletów na mecz z Vancouver. Można spodziewać się, że klubowy sklepik przeżyje prawdziwe oblężenie po oficjalnym zaprezentowaniu Polaka w nowych barwach.

Robert Lewandowski ma być twarzą Chicago Fire. To oczywiste, bo jego marka ma zasięg globalny. W dalszym ciągu jednak od polskiego napastnika będzie oczekiwać się skuteczności na boisku. Angaż kapitana naszej reprezentacji ma otworzyć nowy rozdział w najnowszej historii klubu. Pierwsze i jedyne mistrzostwo ligi MLS zespół z Chicago wywalczył w 1998 roku, gdy tę drużynę reprezentowali Polacy: Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki.

- Zespół Fire będzie chciał zdobywać trofea. Gregg Berhalter jest trenerem i dyrektorem sportowym, wszystko ogarnia po swojemu. Wszyscy liczymy, że będzie lepiej niż w poprzednich latach - przyznał w TVP Sport Marek Radziszewski. Polak jest trenerem, a także dyrektorem sportowym Stanowego Związku Piłki Nożnej w Illinois.

- Kiedy było jasne, że Robert Lewandowski przychodzi do Chicago, zaczęto się zastanawiać, kto będzie mu dogrywał piłkę. Klub zamierza sprowadzić Belga Kevina de Bruyne, zespół wzmocni też kolejny Portugalczyk - zaznaczył Radziszewski.

Polski napastnik na pewno będzie potrzebował nieco czasu do zaadaptowania się do wymogów rozgrywek MLS. Oczekiwania względem niego są jednak olbrzymie.

- Tutaj gra się inaczej niż w Europie, ale Robert nigdy i nigdzie nie miał problemu ze zdobywaniem bramek. Na jego gole będzie pracował cały zespół. Sam jestem ciekawy, jak zmieni się struktura drużyny i jaki pomysł będzie miał trener, by zapewnić Robertowi odpowiedni serwis. Myślę, że Fire zrobiło dobry ruch, a Polak nie będzie miał problemów ze strzelaniem goli - powiedział Marek Radziszewski.

Fanów reprezentacji frapuje pytanie o dostępność Roberta Lewandowskiego w kadrze w związku z jego przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych.

- MLS będzie grało systemem jesień - wiosna, jak w Europie, więc nie sądzę, by cokolwiek stało na przeszkodzie - zaznaczył polski trener.