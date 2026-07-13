- Próbowałem. Próbowałem. To już jest koniec - tak Neymar ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery po odpadnięciu Brazylijczyków z mistrzostw świata 2026 (1:2 z Norwegia w 1/8 finału). 34-latek ma wręcz rozważać całkowitą rezygnację, a krótko po porażce na mundialu postanowił trochę odciąć się od futbolu.

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Neymar zakończył mundial i oddał się innej rozgrywce. "Podłożył się" kibicom

Zawodnik Santosu w sobotę 11 lipca, sześć dni po porażce na MŚ, pojawił się na zawodach z cyklu World Series od Poker 2026 w Las Vegas. "Witamy na WSOP 2026, Neymarze! Brazylijska gwiazda futbolu przystąpiła do turnieju 'six-max' z wpisowym 10 000 dolarów po tym, jak jego reprezentacja odpadła z mistrzostw świata mniej więcej tydzień temu" - ogłosili organizatorzy w serwisie X. Dodajmy, że formuła "six-max" zakłada najwyżej sześciu graczy przy stole.

W komentarzach pod postem WSOP kibice wbijali szpileczki piłkarzowi. "Dobrze, że Brazylia odpadła wcześnie - co by było, gdyby Neymar musiał opuścić swój wieczór z pokerem?", "Słyszałem, że miał już potwierdzone miejsce i loty do Vegas, zanim Brazylia odpadła z turnieju" ,"to jest prawdziwy powód, dla którego przyjechał na mistrzostwa świata (odbywają się m.in. w USA - red.)" - czytamy.

Niektórzy kibice mieli trochę inne podejście. "To właśnie potrafi robić najlepiej. Życzę mu powodzenia", miło widzieć, że dobrze się bawi" - to komentarze o bardziej pozytywnym wydźwięku, choć może i w nich była szydera? Na pewno ironiczna była jedna rzecz dotycząca turniejowej sali. "Dobrze, że może oglądać mundial na telewizorach w salonie" - zauważył jeden z internautów. Na filmiku widać, że w momencie dosiadania się Neymara do stołu w sali puszczano mecz... Norwegii z Anglią. 34-latek raczej nie chciał oglądać Erlinga Haalanda i spółki, ale może wygrana wicemistrzów Europy (2:1 po dogrywce) dała mu jakąś radość?

Neymar grał w pokera w Stanach Zjednoczonych. Przy stole chciał zapomnieć o niepowodzeniach z boiska?

Brazylijczyk nigdy nie krył swojego zamiłowania do pokera. Zdarzało mu się przegrywać spore sumy, co widzieli choćby widzowie transmisji, które przeprowadzał ze swoich partii. Grał też w European Poker Tour, a kilka lat temu w ramach tego cyklu był nawet gwiazdą turnieju charytatywnego.

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W przeszłości piłkarzowi zdecydowanie lepiej szło na boisku niż przy pokerowym stole. Jednak ostatnie lata na murawie też nie były dla niego łatwe - latem 2023 r. "wypisał się" z piłki klubowej na najwyższym poziomie, gdy odszedł z PSG do saudyjskiego Al-Hilal. Tam zarobił gigantyczne pieniądze, ale przez większość czasu był kontuzjowany i zostawił po sobie rozczarowanie. W styczniu zeszłego roku wrócił do ukochanego Santosu, gdzie próbował się odbudować. 17 goli w 43 meczach i uratowanie Santosu przed spadkiem w sezonie 2025 były jednymi z powodów, że gwiazdor wrócił do drużyny narodowej po blisko trzyletniej przerwie.

Neymar dostał powołanie na mistrzostwa świata 2026, ale przez uraz opuścił spotkania z Marokiem (1:1) i Haiti (3:0). Wszedł dopiero na ostatnich 14 minut ze Szkocją (3:0), potem siedział na ławce z Japonią (2:1), a potem wszedł do gry w 67. minucie z Norwegami. Choć nie uchronił kadry przed porażką 1:2, to, jak się później okazało, na pożegnanie zdobył honorową bramkę z rzutu karnego. Był to jego 80. gol (do tego 59 asyst) w 130. występie w narodowych barwach. Z kadrą wygrał jednak tylko Puchar Konfederacji 2013.