"Efekt Lewandowskiego" po transferze do Chicago Fire. Niespotykana skala

Pod koniec czerwca Chicago Fire oficjalnie poinformowało o podpisaniu umowy z Robertem Lewandowskim do końca grudnia 2028 roku. - Jego transfer wzmacnia naszą ambicję, jaką jest walka o trofea i podnosi poprzeczkę dla klubu do poziomu godnego tego miasta. Nie możemy się doczekać, aby rozpocząć z nim współpracę i pokazać mieszkańcom Chicago na własne oczy, dlaczego jest on jedną z najbardziej szanowanych ikon świata sportu - tak o Lewandowskim powiedział trener klubu z "Wietrznego Miasta" Gregg Berhalter.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuba Wleklak: Nie można lekceważyć żadnego zawodnika

"Efekt Lewandowskiego" po transferze do Chicago Fire

Czy w Chicago już można mówić o "efekcie Lewandowskiego"? Coś w tym jest, o czym świadczą słowa trenera i dyrektora sportowego Stanowego Związku Piłki Nożnej w Illinois Marka Radziszewskiego z rozmowy z TVP Sport.

- Kiedy okazało się, że zostanie zawodnikiem Fire, mówiono o tym w każdej polskiej stacji radiowej, pisano w każdym portalu internetowym. Wszyscy jesteśmy podekscytowani, bo przychodzi do nas piłkarz wybitny – mamy się czym chwalić. Ceny biletów wzrosły i zaczęły znikać na nieznaną wcześniej skalę. Najtańsze wejściówki już nie kosztują 20 dolarów, tylko 60. Na niektóre sektory wyprzedano komplet sezonowych karnetów - powiedział, odnosząc się m.in. do dynamicznych cen biletów w Stanach Zjednoczonych, co było głośnym tematem przed mistrzostwami świata.

Zobacz również: Argentyna znów faworyzowana. To powinna być czerwona kartka

- To temat numer jeden wśród Polaków, ale nie tylko. Do tej pory na każdy mecz Chicago mieliśmy w biurze sporą pulę biletów, ale na stadion chodziło niewiele osób albo robiło to sporadycznie. Kiedy ogłoszono, że Robert zadebiutuje w Chicago Fire 17 lipca w meczu z Vancouver, wejściówki zniknęły błyskawicznie, podczas gdy wcześniej mogłem je rozdawać. Teraz nie została ani jedna. To pokazuje, jak wszyscy tutaj w Chicago czekamy na Roberta i jego rodzinę - podsumował.

Zanim Robert Lewandowski zadebiutuje w barwach Chicago Fire, to zostanie najpierw zaprezentowany. Prezentacja zaplanowana jest na 14 lipca i godz. 20:30. Wtedy też odbędzie pierwszy trening z nowymi kolegami.