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Trener Chicago Fire ogłasza ws. debiutu Lewandowskiego

- Nasz klub ma ambicje, by stać się organizacją światowej klasy, a jednym z elementów realizacji tego celu jest przyciąganie piłkarzy światowego formatu. Uważamy, że udało nam się to osiągnąć, sprowadzając Lewandowskiego - m.in. powiedział Gregg Berhalter, trener Chicago Fire w rozmowie z "USA Today Sports". Zdradził też, jak klub przekonał do transferu Lewandowskiego i na którego piłkarza Polak będzie miał największy wpływ.
Robert Lewandowski
Fot. REUTERS/Albert Gea

Robert Lewandowski został 29 czerwca ogłoszony nowym piłkarzem Chicago Fire. Jego debiut spodziewany jest 17 lipca, kiedy Chicago Fire zagra z Vancouver Whitecaps FC. "Przez półtorej dekady co weekend włączało się mecze Roberta Lewandowskiego dla przyjemnego doświadczenia podziwiania Polaka, który strzelił gola w silnej lidze zagranicznej. Jego wyjazd do Chicago Fire zamyka tę epokę dobrobytu. Polski futbol pilnie potrzebuje nowych idoli" - pisał w spostrzeżeniach Michał Trela.

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Na temat transferu Lewandowskiego wypowiedział się Gregg Berhalter, trener Chicago Fire. Jest bardzo szczęśliwy z tego transferu

- Uważam, że to niesamowity krok, nie tylko dla Chicago Fire, ale także dla całej MLS. Mówimy o prawdopodobnie najlepszym napastniku swojego pokolenia. To pokazuje, że MLS naprawdę stała się ligą pierwszego wyboru dla czołowych piłkarzy. Nasz klub ma ambicje, by stać się organizacją światowej klasy, a jednym z elementów realizacji tego celu jest przyciąganie piłkarzy światowego formatu. Uważamy, że udało nam się to osiągnąć, sprowadzając Lewandowskiego - powiedział Gregg Berhalter w rozmowie z "USA TODAY Sports". 

Zdradził też, jak udało się przekonać Lewandowskiego do transferu do MLS. 

- Trzeba pokazać zawodnikowi całe otoczenie: jak będzie wyglądała atmosfera w drużynie, warunki treningowe i środowisko meczowe. Trzeba dać mu pełny obraz tego, czego może się spodziewać. A ostatnim elementem, który w piłce klubowej jest niezwykle ważny, jest kwestia rodziny. W tym właśnie pokazujemy atuty Chicago i wszystko, co to miasto ma do zaoferowania - dodał trener Chicago Fire. 

Eksperci zastanawiali się, co przyjście Lewandowskiego oznaczać będzie dla najlepszego strzelca drużyny - Belga Hugo Cuypersa, który w dotychczasowych 11 spotkaniach zdobył 13 bramek i jest obecnie najlepszym strzelcem MLS (ma jednego gola więcej od Leo Messiego i Petara Musy).  

- Myślę, że zawodnikiem, na którego transfer Lewandowskiego może wpłynąć najbardziej, jest Hugo, ale mamy plan, aby obaj grali razem. Hugo jest podekscytowany możliwością gry z Robertem. Uważam, że każdy może się od Polaka wiele nauczyć. Wniesie nie tylko ogromną jakość, ale także profesjonalizm i skupienie, które pomogą wynieść ten klub na wyższy poziom - podkreśla Berhalter. 

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Został on także spytany, czy Lewandowski rzeczywiście zadebiutuje w MLS już 17 lipca. 

- Robert będzie mógł zagrać w około dwóch trzecich pozostałych spotkań do końca sezonu. Uważamy, że w jakimś wymiarze będzie gotowy do gry już 17 lipca - przyznał Berhalter. 

Chicago Fire po 14 spotkaniach z 26 punktami jest na trzecim miejscu w Konferencji Wschodniej MLS. Do prowadzącego Nasville SC traci siedem, a do drugiego - Interu Miami (tam gra Leo Messi) - pięć punktów. 

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