Trener Chicago Fire ogłasza ws. debiutu Lewandowskiego

Robert Lewandowski został 29 czerwca ogłoszony nowym piłkarzem Chicago Fire. Jego debiut spodziewany jest 17 lipca, kiedy Chicago Fire zagra z Vancouver Whitecaps FC. "Przez półtorej dekady co weekend włączało się mecze Roberta Lewandowskiego dla przyjemnego doświadczenia podziwiania Polaka, który strzelił gola w silnej lidze zagranicznej. Jego wyjazd do Chicago Fire zamyka tę epokę dobrobytu. Polski futbol pilnie potrzebuje nowych idoli" - pisał w spostrzeżeniach Michał Trela.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Tak o Lewandowskim mówi jego nowy trener. Piękne słowa

Na temat transferu Lewandowskiego wypowiedział się Gregg Berhalter, trener Chicago Fire. Jest bardzo szczęśliwy z tego transferu.

- Uważam, że to niesamowity krok, nie tylko dla Chicago Fire, ale także dla całej MLS. Mówimy o prawdopodobnie najlepszym napastniku swojego pokolenia. To pokazuje, że MLS naprawdę stała się ligą pierwszego wyboru dla czołowych piłkarzy. Nasz klub ma ambicje, by stać się organizacją światowej klasy, a jednym z elementów realizacji tego celu jest przyciąganie piłkarzy światowego formatu. Uważamy, że udało nam się to osiągnąć, sprowadzając Lewandowskiego - powiedział Gregg Berhalter w rozmowie z "USA TODAY Sports".

Zdradził też, jak udało się przekonać Lewandowskiego do transferu do MLS.

- Trzeba pokazać zawodnikowi całe otoczenie: jak będzie wyglądała atmosfera w drużynie, warunki treningowe i środowisko meczowe. Trzeba dać mu pełny obraz tego, czego może się spodziewać. A ostatnim elementem, który w piłce klubowej jest niezwykle ważny, jest kwestia rodziny. W tym właśnie pokazujemy atuty Chicago i wszystko, co to miasto ma do zaoferowania - dodał trener Chicago Fire.

Eksperci zastanawiali się, co przyjście Lewandowskiego oznaczać będzie dla najlepszego strzelca drużyny - Belga Hugo Cuypersa, który w dotychczasowych 11 spotkaniach zdobył 13 bramek i jest obecnie najlepszym strzelcem MLS (ma jednego gola więcej od Leo Messiego i Petara Musy).

- Myślę, że zawodnikiem, na którego transfer Lewandowskiego może wpłynąć najbardziej, jest Hugo, ale mamy plan, aby obaj grali razem. Hugo jest podekscytowany możliwością gry z Robertem. Uważam, że każdy może się od Polaka wiele nauczyć. Wniesie nie tylko ogromną jakość, ale także profesjonalizm i skupienie, które pomogą wynieść ten klub na wyższy poziom - podkreśla Berhalter.

Zobacz także: Mbappe jest dyktatorem? Deschamps wyraził się jasno

Został on także spytany, czy Lewandowski rzeczywiście zadebiutuje w MLS już 17 lipca.

- Robert będzie mógł zagrać w około dwóch trzecich pozostałych spotkań do końca sezonu. Uważamy, że w jakimś wymiarze będzie gotowy do gry już 17 lipca - przyznał Berhalter.

Chicago Fire po 14 spotkaniach z 26 punktami jest na trzecim miejscu w Konferencji Wschodniej MLS. Do prowadzącego Nasville SC traci siedem, a do drugiego - Interu Miami (tam gra Leo Messi) - pięć punktów.